Олимпийская чемпионка Пехштайн урегулировала 15-летний спор с ISU

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту немка Клаудия Пехштайн урегулировала спор с Международным союзом конькобежцев (ISU) о ее дисквалификации, сообщается на сайте организации.
Пехштайн в 2009 году была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил в связи с аномальными изменениями состава крови, которые обычно вызваны применением запрещенных препаратов. Спортсменка категорически отвергла возможность употребления допинга и подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но он оставил в силе решение о дисквалификации. В январе 2015 года ее иск к ISU принял Высший региональный суд Мюнхена. Спортсменка намеревалась отсудить 8 млн евро.
В октябре 2024 года Апелляционный суд Мюнхена призвал к мирному урегулированию дела. После этого стороны встретились в Берлине, позднее спортсменка и ее отец прошли обследование в швейцарской клинике, по итогам которого у Пехштайн была выявлена легкая форма дегидратированного наследственного стоматоцитоза.
«Стороны пришли к взаимному соглашению о мирном урегулировании судебного процесса, что позволит им сосредоточиться на дальнейшем развитии спорта. ISU признает спортивные достижения Пехштайн и приветствует ее будущий вклад в развитие спортсменов и конькобежного спорта», — говорится в заявлении ISU.
Из-за дисквалификации Пехштайн пропустила Олимпийские игры 2010 года в Ванкувере. До этого она выигрывала золото на четырех Олимпиадах подряд (1994, 1998, 2002 и 2006 годов). Также на ее счету две серебряные и две бронзовые медали Игр.