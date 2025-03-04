Олимпийская чемпионка Пехштайн урегулировала 15-летний спор с ISU

Пехштайн в 2009 году была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил в связи с аномальными изменениями состава крови, которые обычно вызваны применением запрещенных препаратов. Спортсменка категорически отвергла возможность употребления допинга и подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но он оставил в силе решение о дисквалификации. В январе 2015 года ее иск к ISU принял Высший региональный суд Мюнхена. Спортсменка намеревалась отсудить 8 млн евро.