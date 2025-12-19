«От начала до конца тебя пытаются “убить”. Анастасия Семенова — о непростом пути на Олимпиаду

Анастасия Семенова квалифицировалась на Олимпийские игры, став 20-й в рейтинге масс-старта по итогам четырех этапов Кубка мира по конькобежному спорту. Этого результата россиянка добилась благодаря выступлениям в Солт-Лейк-Сити (США), Калгари (Канада), Херенвене (Нидерланды) и Хамаре (Норвегия). После Хамара Анастасия вернулась в Россию и 20 декабря стартует на чемпионате страны, который пройдет в ее родной Коломне. О том, как сложился олимпийский отбор, спортсменка рассказала «СЭ».
Узнавали новые правила по ходу всех этапов
— Настя, ты только что с физиопроцедур, у тебя насморк. Все под контролем? Завтра уже чемпионат России.
— Все под контролем, все хорошо. Думаю, все будет отлично.
— Ты бежала четыре этапа Кубка мира. На каждом из них был масс-старт. Но в итоге ты стартовала на Кубках мира в масс-стартах шесть раз. Объясни, почему так получилось.
— Причина в том, что перед первым масс-стартом мы не до конца ознакомились с регламентом стартов и нюансами, которые могут быть. Точнее, в правилах были описаны не все моменты, и было непонятно, как их трактовать. Из-за этого по ходу всех четырех этапов мы узнавали все новые и новые правила. Это касается не только нашей команды, а всех спортсменов, потому что речь о нововведениях текущего сезона. Например, на первом этапе в США я могла сразу же выступать в группе А, потому что в группе Б я стала четвертой и пришла к финишу, а оказывается, у четвертых мест учитываются только очки, набранные на промежуточных финишах. Это стало нашим первым удивлением, мы ходили к судьям и пытались выяснить — почему. И нам объяснили.
На следующем этапе в Калгари я выиграла группу Б и вышла в группу А с первого места. По правилам, первая тройка группы Б может сразу бежать в группе А на этом же этапе либо перенести свой переход на следующий. В целом, ты не теряешь в этой ситуации ничего, потому что, если ты даже побежишь в группе А, на следующем этапе ты все равно будешь тоже бежать в группе А.
— В России все иначе?
— У нас мы никогда не набираем промежуточные очки, даже никогда об этом не думали. На Кубке мира все иначе: первая шестерка на финише идет по времени, а затем уже люди выстраиваются по очкам с промежуточных финишей. Поэтому независимо от того, каким ты пришел, ты все равно опускаешься очень низко. В идеале на первом этапе нужно было сразу выходить в группу А и задерживаться там. У меня получилось, что в США я не вышла, а на втором не набирала промежуточные очки, это еще один нюанс, который мы упустили. Поэтому постоянно приходилось переходить из группы А в группу Б, из группы Б в группу А.
На третьем и четвертом этапах уже начинает играть роль общая сумма набранных баллов, и люди, которые постоянно бегут в группе А, получают преимущество. Это могут быть спортсмены, которые, может быть, в каких-то аспектах и слабее, но за счет того, что они берут один промежуточный финиш на каждом этапе, они спокойно остаются в группе А и не вылетают. Из группы Б в этой ситуации выйти очень тяжело, потому что ты не наберешь достаточно очков, чтобы задержаться в группе А, даже с первого места группы Б. Поэтому я постоянно мигрировала между этими двумя группами.
— Я правильно понимаю, что эти правила стали сюрпризом не только для тебя, но и для других спортсменок?
— Многие не разобрались, потому что, например, правило о том, что, оказавшись в призах в группе Б, можешь на этом же этапе стартовать в группе А, было неочевидно. Как и то, что место в группе А на следующем этапе в любом случае остается за тобой. Арифметика такая: в масс-старте группы А стартуют 24 человека. Из них четверо — занявшие с первого по четвертое место утром в группе Б, еще трое — те, кто прошел с предыдущего этапа Кубка мира. То есть чтобы они тебя не «выбили», ты должна в общем зачете быть в числе первых 17. А это изначально никто не учитывал, очень многие на этом пролетели.
Плюс на последнем этапе в Хамаре мы узнали еще одно правило: четвертый человек из группы Б проходит на этот же этап в группу А по промежуточным, а не финишным очкам. Но если кто-то из первой тройки набрал максимум промежуточных очков, четвертый не проходит. Поэтому на масс-старте в Хамаре Марина Зуева собрала со мной все промежуточные очки, и четвертый человек просто не прошел в группу А, где вечером стартовали 23, а не 24 человека.
— У тебя не возникало ощущения, что в ISU на ходу все это придумывают?
— Мы все не понимали, почему сразу в правилах нет конкретики. И немного, конечно, были дезориентированы. Повторюсь, это относится не только к нашей делегации, а вообще ко всем. Все страны были обескуражены, потому что никто не понимал, что происходит. Проблема была не только у нас.
В масс-старте ты всегда расставляешь приоритеты
— Дважды складывалась ситуация, когда ты стартовала в группе Б утром в первой половине дня. Затем по итогам забега в группе Б получала возможность стартовать в тот же день в группе А.
— В 11 утра у нас всегда был забег группы Б, а группа А стартовала в 15 часов.
— Четыре часа. Это очень неудобная пауза, толком не отдохнешь и в то же время слишком долго ждать, не остывая. На физическом уровне тяжело было стартовать второй раз за день?
— Эти два масс-старта проходят с плюс-минус одинаковой, немаленькой скоростью. Впервые подобный опыт я получила в Канаде на втором этапе. Вот тогда я уже после восьмого круга поняла, что это очень тяжело. А уже в Хамаре, когда это случилось во второй раз, видимо, уже как-то привыкла, восприняла нормально.
Было понятно, что делать, уже ты знаешь, что тебе нужно, какие приоритеты расставить в каждом из забегов, где отдохнуть. В масс-старте ты всегда расставляешь приоритеты — либо промежуточные финиши, либо основной. На таком уровне невозможно успеть везде, поэтому ты просто расставляешь приоритеты на конкретный старт и следуешь этому плану. Если фокус на основной финиш, то тебе нужно максимально сохранить силы. Если на промежуточный, то ты должен сделать его и дальше уже неважно, каким ты доедешь, главное, чтобы тебя на круг не обогнали.
— Перед выездом мы с тобой говорили про масс-старты и про то, что на Кубках мира, на международных турнирах они, как правило, проходят в довольно агрессивной манере. Успела адаптироваться к этому?
— На первом масс-старте было очень страшно, потому что, скажем так, в группе Б люди уважают соперников меньше, чем в группе А. В группе А все культурно. Ну на финише, когда все бегут, там уже всем без разницы, что происходит. Но во время забега все мирно и дружно. А вот в группе Б от начала до конца тебя почему-то пытаются «убить». И все травмы, которые я получала, случились в группе Б. Кто-то толкнул, кто-то куда-то ударил, кто-то коньком врезал. И когда ты после двух забегов начинаешь понимать, как подобные моменты минимизировать, все становится нормально. Но для адаптации потребовалось время, это точно.
Поэтому на первом этапе я и приехала четвертой. Я просто не понимала, что можно, что нельзя. С кем-то надо вообще драться, это ужасно, с учетом того, что ты дезориентирован. А еще дистанция 16 кругов, это нагрузка, плюс ты должен думать, как правильно все сделать. Основная адаптация прошла в США, дальше все было хорошо, все остальные забеги в группе Б я выигрывала, выходила в группу А с первого места.
— Травмы — рабочие, просто ткнули, толкнули или были серьезные моменты?
— Толкались, были контакты. Из последнего — в Хамаре небольшая царапина на коленке, ничего серьезного нет. Подобные вещи трудно отследить, едут двадцать человек, судьи не могут видеть каждого. А разбирательство начинается, насколько я поняла, только если кто-то падает.
— За счет чего произошла адаптация? Ты сама стала более жесткой или ты начала тактически лучше видеть гонку?
— Просто понимаешь, что основные опасные моменты происходят, когда кто-то начинает менять позицию, пытается сесть в группу, переместиться, это самое сложное. Есть самые безопасные пути, я выбирала их, старалась не лезть напрямую, потому что это очень опасно: все борются зубами за свои места, поэтому нужно правильно все делать, с минимальными рисками. Мне же нельзя было падать на масс-стартах. Вообще. Я должна была каждый масс-старт провести без падений, с минимальными рисками и с максимальным результатом.
— Эта задача стояла у всех нейтралов, но на классических дистанциях обычно падение происходит по вине самого спортсмена. В масс-старте это не так. Насколько сильно ты нервничала, учитывая, что не все от тебя зависит?
— Это правда. После первого этапа я уже не нервничала, все остальные прошли спокойно. По скорости группы Б и А, кстати, одинаковы, на трех этапах они прошли идентично по этому показателю, исключением стал только Херенвен. Не скажу, что это низкая скорость, это просто физически тяжело.
Что касается шансов в группе Б, то когда я поняла, как это все работает, уже знала, что из этой группы буду выходить каждый раз. Не было даже мысли, что я не выйду. Пришло понимание, как нужно действовать.
— Беспокоила мысль о том, квалифицируешься ли ты на Олимпиаду?
— После двух этапов Кубка мира у нас был небольшой перерыв в России, затем поехали в Херенвен и вот там уже просчитывали. Но если на других дистанциях это очевидно, то на масс-старте события происходят непосредственно в день соревнований. После Херенвена я понимала, что если в Норвегии становлюсь первой в группе Б, то прохожу на Олимпиаду.
Когда мы приехали и я выиграла в Хамаре, встал вопрос, бежать ли мне в группе А, потому что на Игры я отобралась, уже было точно понятно. Я была спокойна, мне сказали: ну сбегай для опыта, потому что мы сейчас вернемся в Россию и будем пропускать все международные старты до Олимпиады. Естественно, для опыта я побежала, но уже знала, что прохожу на Игры.
Люди просто не успевают тренироваться
— Сейчас ты в Коломне, 20 декабря стартуешь на чемпионате России. Ощущается та нагрузка, которая была на Кубке мира — и соревновательная, и переезды, и акклиматизация?
— Я приболела, поэтому ощущается. Наверное, тяжелее всего дались перелеты, потому что масс-старт всегда в последний день соревнований, соответственно, на следующий день мы переезжали на следующий этап или возвращались домой. У других девушек старт мог быть в пятницу или субботу, у них были дни перед переездом для восстановления, а у меня всегда день отдыха попадал на перелет. И перелет у нас всегда был целый день, потому что всегда пересадки.
— Как вы летели из Солт-Лейка в Калгари?
— Через Денвер. Это в любом случае целый день. Хочешь не хочешь, но ты вылетаешь утром. Получалось, что у нас очень длинные пересадки, и только к 10 вечера ты прилетаешь на новое место. Только на ужин успевали, потому что для нас его задерживали. И все, сразу спать.
— График стартов, предложенный ISU, оказался плотным. Ты говорила, что многие спортсмены, в том числе иностранцы, говорят, что его нужно разрядить. На твой взгляд, как надо делать? Сделать паузы между этапами по две недели, а не по одной? Как было между первым и вторым, а затем между третьим и четвертым?
— Вопрос от ISU был поставлен так: что бы вы хотели поменять из того, что было за последние два года? Предложений было очень много. Проще всего, конечно, начинать кубковый сезон раньше. Не знаю, какие будут изменения по итогам опроса. Но все, конечно, хотели бы более растянутый график стартов, потому что просто не успеваешь тренироваться. Например, прошел этап, в понедельник у тебя перелет, во вторник тренировка, в среду выходной, в четверг раскатка и в пятницу уже начинается следующий этап. Получается, что ты бежишь от старта к старту и единственное, что успеваешь, — как-то поддерживать форму.
— Из тех четырех катков, где бежала, где понравилось больше всего?
— Лед, естественно, в Солт-Лейке, его можно сравнить с Коломной — достаточно мягкий, но, конечно, быстрее. Лед в Калгари по структуре похож на Челябинск — такой же «стеклянный» и катит намного быстрее. Ощущения при выходе на него — как в Челябинске: стекло. Мне ближе всего, конечно, Солт-Лейк, потому что я сама из Коломны и лед нравится похожий на коломенский.
— Есть еще холодный Хамар.
— Там лед быстрее, чем в Коломне, это могу сказать точно, но по структуре тоже похож на Челябинск. То есть в Калгари и Хамаре ты не можешь катиться, там нужно бежать, нельзя вязнуть. Катиться можно в Солт-Лейке и Херенвене, там есть возможность немного расслабиться, если сумеешь перестроить технику, а это приходится делать постоянно: то один лед, то другой.
— Со льдом понятно, это твоя профессиональная оценка мест, где ты выполняла свою работу. Если говорить про атмосферу и общие условия? Ксения Коржова рассказала, что в Штатах была жирная еда, например.
— Больше всего, наверное, понравилось в Херенвене, если брать сумму всех факторов. У нас было шикарное питание, на самом катке есть большой зал, ни в США, ни в Канаде, ни в Норвегии их нет. Есть место, где разминаться, много велоэргометров, я туда свой велосипед могла даже не привозить. Плюс, естественно, там немножко другая атмосфера — на группе Б болельщиков больше, чем в Хамаре на группе А.
— Что ты бежишь на чемпионате России? Учитывая, что приболела.
— Заявились на все основные дистанции, а по ходу будем решать, сняться всегда успеем. Предварительно: 3000 метров, 1000 метров, командная гонка, 1500 метров, масс-старт и, может быть, в последний день командный спринт. Корректировки внесем в зависимости от моего состояния. Вообще, ощущения сейчас такие, что это пятый этап Кубка мира. Мы просто прилетели из Хамара, снова не успели потренироваться. И вот снова старт.
Сергей Лисин