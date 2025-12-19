«От начала до конца тебя пытаются “убить”. Анастасия Семенова — о непростом пути на Олимпиаду

— Причина в том, что перед первым масс-стартом мы не до конца ознакомились с регламентом стартов и нюансами, которые могут быть. Точнее, в правилах были описаны не все моменты, и было непонятно, как их трактовать. Из-за этого по ходу всех четырех этапов мы узнавали все новые и новые правила. Это касается не только нашей команды, а всех спортсменов, потому что речь о нововведениях текущего сезона. Например, на первом этапе в США я могла сразу же выступать в группе А, потому что в группе Б я стала четвертой и пришла к финишу, а оказывается, у четвертых мест учитываются только очки, набранные на промежуточных финишах. Это стало нашим первым удивлением, мы ходили к судьям и пытались выяснить — почему. И нам объяснили.