«Чем хуже для них, тем лучше для меня». Семирунний — о том, почему удалил соцсети перед Олимпиадой

Владимир Семирунний приехал на Олимпийские игры в Милан в статусе чемпиона Европы на дистанции 5000 метров и одного из фаворитов на 10 000 метров. Нюанс в том, что отборочные этапы Кубка мира сложились для Семируннего не слишком удачно. И на 5000 метров он на Игры… не отобрался. Титул чемпиона континента к отборочным квотам уже не имеет никакого отношения, он был завоеван позже, когда выступающий с 2023 года за Польшу уроженец Свердловской области подобрал ключики к своей подготовке в олимпийскую зиму. Мы встретились с Володей на вечерней тренировке 5 февраля. И пообщались, когда он сделал все, что было запланировано.
В шлеме тренера почти не слышу
— Чемпион Европы на 5000 метров Вова Семирунний добрался до Пекина, до Парижа — я уже все перечислил… До Милана. Какого числа приехали?
— 31 января. Уже четвертый день здесь.
— Лед, говорят, издает звуки, как будто он сейчас треснет.
— Да, например, когда первый раз встал было ощущение, словно ты на озере. Помню, на Байкале, когда едешь, лед трескается под тобой. Но я не все слышу здесь, в том числе и звуки, которые издают коньки, когда лезвие возвращается в пятку, потому что езжу в шлеме. И даже тренера не особо слышу, поэтому мы придумали какие-то жесты, и теперь на тренировке тренер всегда с табличкой, чтобы показывать скорость, а не кричать.
— Шлем специально под коньки?
— Думаю, что он для велогонок, для раздельного старта, но сейчас он там запрещен из-за магнитов, на которые крепится визор. У велогонщиков так уже нельзя.
— Дистанция в нем тоже иначе воспринимается?
— Да, речь скорее про восприятие себя на льду, потому что, например, в нем изначально было жарко. Просто сейчас уже каждую тренировку езжу в этом шлеме и привык так, что без него кажется неудобно. Вообще все, кто еще не пробовал, говорят, что на первых двух тренировках неудобно, голова устает. Год назад в Нидерландах я первый раз попробовал на тренировке под масс-старт, после этого сказал тренеру: «Никогда не надену». Было очень неудобно, шея устала. Точно так же тренеру говорил, что без рук бегать не буду, пока Сандер Эйтрем не начнет. В итоге я начал первый.
— В итоге ты выиграл Европу без рук, в шлеме, в аэробахиллах и аэроперчатках.
— Они еще и не перчатки. Там смешно получилось. Мы заказали, и мастер сшил по моему размеру, но не перчатки, а варежки. Я попробовал, мне понравилось, даже удобнее, когда руки сзади.
— Но глобально, из-за шлема и всех этих аэрофишек тебе жарко. Поэтому ты сегодня тренировался в охлаждающей жилетке.
— Да, плюс у меня еще и новый комбинезон, полностью «резиновый», в том числе рукава, которые обычно все-таки делаются из «дышащей» ткани. И поэтому в первый же день здесь я заказал себе охлаждающую жилетку для разминки, потому что эта фаза тренировки у меня не длительная, но интенсивная, как у велогонщиков перед разделкой. И вспотевшему непросто на себя комбинезон натягивать. Сегодня первый день в этой жилетке катался, ощущения отличные. Жилетка работает просто — кладешь ее в холодную воду, достаешь, отжимаешь и около двух часов она держит холод, не течет, просто охлаждает. Сегодня пойду узнавать, можно ли в ней разминаться будет во время соревнований, нужно ли заклеивать лого производителя и так далее. Очень бы хотелось этот вопрос решить, потому что, когда на трибуны придут зрители, станет еще жарче.
Ставлю левую ногу, а лезвие как камень
— Ко льду здесь уже адаптировался?
— Я очень много времени катался в Томашове, и это даже иногда создает определенную проблему. Когда я приезжаю на другой каток, сразу нужно искать немного другие движения, потому что в Томашове тяжелый лед, да и я сам в детстве больше времени провел в Челябинске и предпочитаю тот, «рабочий» лед, а не быстрый, как, например, в Коломне.
— Ну вот, ты здесь сегодня делал темповые работы, два раза по четыре круга. Как вышло по скорости?
— Первый раз: 28,9; 28,7; 28,8; 28,8. Второй раз: 28,8; 28,8; 27,8; 26,8. Так что, думаю, мы с тренером тоже нашли подход к этому льду. Подбирали другой овал и загиб, потому что здесь не такие крутые повороты, как в Инцеле, больше похоже на Томашов, а может быть, даже еще более пологие. Я ставлю левую ногу, а лезвие как камень, пришлось его разгибать, чтобы все-таки легче было делать перенос правой ноги через левую в повороте.
— Поскольку ты упомянул Инцель — ну, недавно там случилась историческая… штука. Впервые в истории на 5000 метров разменяли шесть минут, пока что один человек — Сандер Эйтрем. Ты там был, как воспринял, будучи очевидцем?
— Сижу провожу заминку, подходит норвежец Сигульд Хенриксон, рядом еще Виктор Торуп из Дании. И было смешно, что Сандер едет на 5.58, а на результат Мефодия Жилека уже никто не обращает внимания, а парень 6.01 сбегал! Второй результат, но уже никому не интересен. И затем мы общались с ребятами, вспомнили, что раньше, когда начинаешь 29 секунд круг, думаешь: «Ох, блин, надо полегче». А сейчас ребята бегут по 27 секунд.
— Гьотто недавно давал интервью итальянцам, сказал, что новое поколение феноменальное, оно вообще не думает о технике, оно просто выходит на адреналине и засаживает на все деньги.
— Про себя так не скажу. Много с тренером работаю над техникой, даже больше, чем в России. Но и над мощностью, над ваттами, тоже работаем.
— Люди в России говорят: «Вова крутит во второй зоне на 300 Вт».
— 320−340. Средняя мощность за пять часов у меня 300 ватт. Для этого специально подбирают трассы без гор, чтобы все время работать ровно, нормализованная получается 310.
Ментально готов стартовать на 5000 метров в любой момент
— К бытовым вопросам: Олимпийская деревня. Сейчас говорил с Сашей Румянцевым, он сказал: «Питание отличное, итальянская кухня, все вкусно, но деревня маленькая».
— Да. Из плюсов — я живу один, мне так лучше. Я люблю пообщаться, но только с теми, кого знаю. Не очень люблю толпы, а здесь все тесно.
— Тихо?
— Да, в комнате у меня тихо, удобный матрас. Сплю девять часов, супер. Проблем с этим никаких нет. Еду тоже пробую, но пока контролирую себя, вдруг что-то не переварится.
— Сегодня вышла новость, Кристину Силаеву допустили еще и на 1000 метров. Твоя программа не менялась?
— Бегу 1500 и 10 000 метров, решения по 5000 жду, надеюсь. Если допустят, буду тут самый счастливый ходить. Ментально я готов, тренер сказал, что по правилам могут даже за два часа до старта допустить, если кто-то снялся. Так что, если что, я готов.
— Но 1500 метров, наверное, все-таки немного не твоя дистанция.
— В зависимости от того, какой лед. Не надо меня исключать из числа претендентов на пьедестал на 1500.
— Потряхивает уже?
— Подхожу к старту максимально спокойно. Специально удалил соцсети, новости не читаю, чтобы не сбить настрой. Просто общаюсь только с теми, в ком уверен, что не скажет мне ничего плохого.
— Стараешься уйти в рутину?
— Да. И мне это нравится, не отвлекаться, не задумываться. Например, все говорят, что здесь не суперусловия. Но не все знают, как у меня было первый год в Польше. Для меня тут суперусловия. Чем хуже для них, тем лучше для меня.
Сергей Лисин