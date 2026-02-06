«Чем хуже для них, тем лучше для меня». Семирунний — о том, почему удалил соцсети перед Олимпиадой

— Да, плюс у меня еще и новый комбинезон, полностью «резиновый», в том числе рукава, которые обычно все-таки делаются из «дышащей» ткани. И поэтому в первый же день здесь я заказал себе охлаждающую жилетку для разминки, потому что эта фаза тренировки у меня не длительная, но интенсивная, как у велогонщиков перед разделкой. И вспотевшему непросто на себя комбинезон натягивать. Сегодня первый день в этой жилетке катался, ощущения отличные. Жилетка работает просто — кладешь ее в холодную воду, достаешь, отжимаешь и около двух часов она держит холод, не течет, просто охлаждает. Сегодня пойду узнавать, можно ли в ней разминаться будет во время соревнований, нужно ли заклеивать лого производителя и так далее. Очень бы хотелось этот вопрос решить, потому что, когда на трибуны придут зрители, станет еще жарче.