Россиянку Коржову поддержали флагами с олимпийским Мишкой. 35-летняя Лоллобриджида сенсационно принесла Италии первое золото Игр-2026

Статус нейтрального спортсмена россиянка получила в 2025-м: это дало ей право принять участие в Кубке мира. У Коржовой было две возможности отобраться на Олимпиаду: либо попасть в топ-15 рейтинга (при том, что один этап она пропускала) или попасть в топ-5 по результату среди тех, кто не отобрался по рейтингу. Получилось сделать это через второй вариант.