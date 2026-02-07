Россиянку Коржову поддержали флагами с олимпийским Мишкой. 35-летняя Лоллобриджида сенсационно принесла Италии первое золото Игр-2026

21-летняя российская конькобежка Ксения Коржова дебютировала на Играх-2026 в забеге на 3000 метров. Ей удалось обогнать свою соперницу в паре и даже какое-то время продержаться вверху турнирной таблицы. Но для попадания в десятку лучших этого не хватило. Победу праздновала итальянка Франческа Лоллобриджида, которая выиграла турнир с олимпийским рекордом.
«Можно гордиться моим дебютом»
Россиянка вышла на лед уже в третьей паре: вместе с ней на треке оказалась 19-летняя Джанин Роснер, представляющая Австрию. Но выдержать темп Коржовой ей не удалось. Ксения прямо со старта вырвалась далеко вперед и до самого конца держала преимущество в пару секунд.
Правда, заочное противостояние с голландкой Мерел Конейн, чье время было лучшим на тот момент, закончилось поражением. На предпоследнем круге отставание Коржовой увеличилось с 0,7 секунды до четырех. Ксения заняла промежуточное третье место и принялась ждать, насколько сильно ухудшится ее итоговая позиция.
«Эмоции после дистанции ни с чем не сравнить. Очень крутая поддержка. По ощущениям хорошо сбегала. Мне все понравилось. Думаю, можно гордиться моим дебютом. Всегда улыбайтесь и будьте счастливы», — сказал спортсменка в видео в Telegram-канале Союза конькобежцев России.
Мощная поддержка
После выступления Коржовой в кадр попали два болельщика в синих свитерах с надписью «СССР», размахивающие флагами, на которых изображен олимпийский мишка. Ранее сообщалось, что на Играх запрещена российская символика — не только современная, но и историческая. Тем не менее никто не стал мешать зрителям таким образом болеть за Ксению.
Также на трибунах был замечен президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, который пришел поддержать соотечественницу.
Россиянка оставалась в зоне медалей до пятого забега, в котором бельгийка Сандрин Тас установила лучшее время, а Елизавета Голубева из Казахстана вышла на третью позицию.
После заключительного десятого забега Коржова оказалась на 12-й строчке.
Голливуд!
Самым мощным оказался восьмой забег, в котором приняли участие канадка Валери Мальте и Лоллобриджида. Обеим удалось выбежать из 4 минут, а итальянка даже обновила олимпийский рекорд. Спортсменка, которой 7 февраля исполнилось 35 лет, прошла дистанцию за 3 минуты и 54,28 секунды. Предыдущее достижение принадлежало нидерландке Ирен Схаутен — 3 минуты и 56,93 секунды. Он было установлено на Играх-2022 в Пекине.
Конькобежки, выступавшие в 9-м и 10-м забегах, так и не смогли улучшить результат Франчески. Впрочем, итальянке в день рождения немного повезло. Неизвестно, каким был бы исход, если бы в последний момент не снялась с соревнований трехкратная олимпийская чемпионка Мартина Сабликова: незадолго до старта она объявила в соцсетях, что испытывает недомогание.
Шокированная результатом Лоллобриджида первым делом бросилась в подтрибунное помещение к своему маленькому ребенку и уже вместе с сыном дальше принимала поздравления.
Кстати, Франческа — двоюродная внучка знаменитой голливудской актрисы XX века Джины Лоллобриджиды, которая получила всемирную славу благодаря съемкам в фильмах «Фанфан-тюльпан», «Собор Парижской Богоматери», «Сто и одна ночь Симона Синема» и многих других картинах. Джине довелось работать с такими звездами, как Фрэнк Синатра и Дженнифер Джонс.
Еще в конце 1990-х годов актриса ушла на покой. Ей удалось дожить до медали своей родственницы в Пекине, но триумф в родной Италии увидеть не получилось: Джина умерла в 2023 году.
Путь Коржовой к Играм
Для россиянки этот сезон лишь второй во взрослой карьере. Начала она в 2024-м, заняв первое место на дистанциях 3000 и 5000 метров на чемпионате России. В 2025 году Ксения выиграла национальное первенство в многоборье, став второй в списке самых молодых победительниц в этой дисциплине и показав на турнире лучшее время на дистанциях 1500, 3000 и 5000 метров.
Статус нейтрального спортсмена россиянка получила в 2025-м: это дало ей право принять участие в Кубке мира. У Коржовой было две возможности отобраться на Олимпиаду: либо попасть в топ-15 рейтинга (при том, что один этап она пропускала) или попасть в топ-5 по результату среди тех, кто не отобрался по рейтингу. Получилось сделать это через второй вариант.
Максим Слекишин