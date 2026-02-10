Ричмонд
На ОИ-2026 заменят покрытие пьедестала из-за проблем с коньками у фигуристов

Как сообщил представитель оргкомитета Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо Лука Казасса, ведомство заменит покрытие пьедестала почёта после возникновения проблем с коньками у фигуристов в ходе церемонии.

Источник: Metaratings.ru

«Нас проинформировали об этом. Мы знаем, что на поверхности подиума какие‑то частицы. Мы немедленно предприняли меры. Мы заменяем покрытие пьедестала», — заявил Казасса во время брифинга.

8 февраля завершился командный турнир ОИ-2026 по фигурному катанию, по итогам которого чемпионом стала сборная США, набравшая 69 очков. На один балл от победителей отстала команда Японии (68), замкнула тройку лидеров хозяйка соревнований, сборная Италии (60).

По сообщению сайта USA Today, американские фигуристы повредили лезвия своих коньков при подъёме на пьедестал во время торжественной церемонии награждения. Кроме того, жалобу в оргкомитет на некачественное покрытие подиума подали спортсмены из Страны восходящего солнца.