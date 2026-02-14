Ричмонд
Как получилось, что уральский парень выиграл олимпийскую медаль под флагом Польши?

Серебро Владимира Семируннего.

Источник: Getty Images

Россия пока без медалей на Олимпиаде-2026 в Милане, но среди призеров все-таки есть знакомые нам лица.

Конькобежец Владимир Семирунний забрал серебро на 10 000 м — за Польшу. Всего три года назад он бегал на чемпионатах России.

Как вышло, что уральский парень принес медаль другой стране?

Источник: Getty Images

● Володя начал заниматься конькобежным спортом в Екатеринбурге. В детстве не отличался сумасшедшим талантом, но был упорным и трудолюбивым.

— на юниорском первенстве России-2017 бежал три дистанции — и в лучшей стал только 35-м.

— через год на 1000 м добрался аж до 11-го места.

Но что-то в нем разглядел опытный Виктор Сивков, который подготовил десятки классных дистанционщиков. В 2019-м позвал к себе в группу. И уже через сезон Владимир попал на России по своему возрасту в топ-3 — на 3000 м. И началось стремительное превращение в самого интересного стайера страны.

В январе 2022-го Семирунний впервые в карьере поехал на юниорский чемпионат мира — и взял бронзу на 5000 м. Кто бы тогда мог подумать, что на международке он больше не выступит под российским флагом…

Источник: Максим Киселев/ТАСС

● Россия улетела в спортивный бан без какого-либо понимания перспектив возвращения. А 20-летний на тот момент Семирунний продолжал добавлять. Он зажигал на внутренних стартах, а финалом стала Спартакиада-2023.

В тот момент немало наших конькобежцев, не видя возможностей реализовываться, стали искать варианты: Казахстан, Узбекистан, кто-то ушел в тренеры в другие страны. А Владимир договорился с Польшей.

Отбыл карантин. И в декабре 2024-го на первом же старте хлопнул польский рекорд на 10 000 м. Уже в марте взял медали ЧМ на 5000 и 10 000 м. Поляки в восторге, сам спортсмен выдохнул.

Радовались за него и в России — Семирунний сохранил теплые связи с партнерами по сборной. Под постами после соревнований у него в соцсетях комменты и на русском, и на польском, и на английском. Сам Владимир вышел на по-настоящему элитный уровень. На любимой «десятке» у него третий результат в истории, перспективы мирового рекорда, а теперь и серебро Олимпийских игр.

Источник: Getty Images

С одной стороны жаль, что все это под флагом другой страны. С другой, радостно за самого спортсмена. Все эти переезды не от хорошей жизни. Останься он в России, не было бы подиумов чемпионата мира, топ-секунд (у нас нет таких быстрых катков), олимпийской медали.

Кому от этого было бы легче?

● Карьера Семируннего сильно перекликается со спортивной биографией пловчихи Анастасии Кирпичниковой.

Настя тоже из Свердловской области. Также успела выступить за сборную России. В том же 2023-м, что и Владимир, объявила о смене спортивного гражданства — на французское. И на Олимпиаде-2024 доплыла до серебра.

Источник: Reuters

Было бы классно, если бы в дальнейшем и в спорте, и в политике существовали такие реалии, при которых атлетам для своей реализации не было бы нужды никуда переходить. Тогда счастливы будут и они, и болельщики, и спортивное руководство.

А пока аплодисменты результатам Семируннего. В современной российской истории до медали Олимпиады на «десятке» добегал лишь Иван Скобрев. У Польши больших подиумов на этой дистанции не было никогда.

Автор: Владимир Иванов