Как получилось, что уральский парень выиграл олимпийскую медаль под флагом Польши?

Радовались за него и в России — Семирунний сохранил теплые связи с партнерами по сборной. Под постами после соревнований у него в соцсетях комменты и на русском, и на польском, и на английском. Сам Владимир вышел на по-настоящему элитный уровень. На любимой «десятке» у него третий результат в истории, перспективы мирового рекорда, а теперь и серебро Олимпийских игр.