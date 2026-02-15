Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Люди показали свое нутро». Посашков — о критике его выступлений в России и нехватке команды на Олимпиаде

Главное — близкие всегда поддерживают.

Источник: ОКР

Иван Посашков завершил выступления на Олимпийских играх в Милане в четвертьфинале на дистанции 1500 метров, финишировав последним. Игры для россиянина сложились непросто — на тысяче его наказали за помеху сопернику, и его выступление в Италии вызвало волну критики в России.

О том, что помешало проехать лучше и как он относится к высказываниям, звучащим дома, Иван рассказал «СЭ» после завершения выступления на 1500 метров.

— Олимпиада завершена?

— Для меня — да.

— На «полуторке» ты себя психологически поувереннее чувствовал, чем на тысяче?

— Да, поувереннее. Тем более семья, я знаю, дома болеет, команда — тоже, тренеры.

— Знаю, папа очень сильно за тебя переживал. Как он?

— В порядке. Стараемся чуть поменьше общаться, чтобы не накалять ситуацию.

— Не могу не спросить о не очень приятном моменте. Когда российские специалисты шорт-трека комментировали твое выступление на тысяче, прозвучали фразы: «Он не лидер сборной», «Не стоило от него многого ждать». Не хочу давать оценку корректности этих высказываний, но читал ли ты это и повлияло ли это на тебя?

— Да, я читал. Понимаю, в подобных ситуациях многих людей, можно сказать, прорывает. Они не могут молчать. Все их нутро, вся сущность выходят наружу.

— Они больше сказали о себе, чем о тебе?

— Да, они показали себя в другом свете, продемонстрировали натуру, а не меня подставили.

— Говоря о «полуторке», которая была сейчас. Ты большей частью шел на последней позиции. Что должно измениться в тебе для борьбы с этими парнями?

— Я старался тратить меньше сил в начале дистанции, чтобы хватило на последние круги. Даже натыкался на соперников, но получалось только сидеть сзади.

Думаю, нужно быть выносливее. Мы тут тренируемся уже чуть больше недели. Все тренировки в одного. Нет команды.

— Кто здесь с тобой?

— Техник, он же тренер. Все.

— Массажист?

— Нет.

— Врач?

— Нет.

— О психологе не спрашиваю. Насколько сильно повлияло на выступление здесь отсутствие даже базовых специалистов?

— Это, казалось бы, такие мелочи, но в совокупности они дают очень большой минус. Плюс нет сплоченной команды из других видов спорта, нет поддержки. Я представлял на самом деле это все иначе. Более оптимистично.

Сергей Лисин