«Люди показали свое нутро». Посашков — о критике его выступлений в России и нехватке команды на Олимпиаде

Иван Посашков завершил выступления на Олимпийских играх в Милане в четвертьфинале на дистанции 1500 метров, финишировав последним. Игры для россиянина сложились непросто — на тысяче его наказали за помеху сопернику, и его выступление в Италии вызвало волну критики в России.
О том, что помешало проехать лучше и как он относится к высказываниям, звучащим дома, Иван рассказал «СЭ» после завершения выступления на 1500 метров.
— Олимпиада завершена?
— Для меня — да.
— На «полуторке» ты себя психологически поувереннее чувствовал, чем на тысяче?
— Да, поувереннее. Тем более семья, я знаю, дома болеет, команда — тоже, тренеры.
— Знаю, папа очень сильно за тебя переживал. Как он?
— В порядке. Стараемся чуть поменьше общаться, чтобы не накалять ситуацию.
— Не могу не спросить о не очень приятном моменте. Когда российские специалисты шорт-трека комментировали твое выступление на тысяче, прозвучали фразы: «Он не лидер сборной», «Не стоило от него многого ждать». Не хочу давать оценку корректности этих высказываний, но читал ли ты это и повлияло ли это на тебя?
— Да, я читал. Понимаю, в подобных ситуациях многих людей, можно сказать, прорывает. Они не могут молчать. Все их нутро, вся сущность выходят наружу.
— Они больше сказали о себе, чем о тебе?
— Да, они показали себя в другом свете, продемонстрировали натуру, а не меня подставили.
— Говоря о «полуторке», которая была сейчас. Ты большей частью шел на последней позиции. Что должно измениться в тебе для борьбы с этими парнями?
— Я старался тратить меньше сил в начале дистанции, чтобы хватило на последние круги. Даже натыкался на соперников, но получалось только сидеть сзади.
Думаю, нужно быть выносливее. Мы тут тренируемся уже чуть больше недели. Все тренировки в одного. Нет команды.
— Кто здесь с тобой?
— Техник, он же тренер. Все.
— Массажист?
— Нет.
— Врач?
— Нет.
— О психологе не спрашиваю. Насколько сильно повлияло на выступление здесь отсутствие даже базовых специалистов?
— Это, казалось бы, такие мелочи, но в совокупности они дают очень большой минус. Плюс нет сплоченной команды из других видов спорта, нет поддержки. Я представлял на самом деле это все иначе. Более оптимистично.
Сергей Лисин