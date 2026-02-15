«Люди показали свое нутро». Посашков — о критике его выступлений в России и нехватке команды на Олимпиаде

— Не могу не спросить о не очень приятном моменте. Когда российские специалисты шорт-трека комментировали твое выступление на тысяче, прозвучали фразы: «Он не лидер сборной», «Не стоило от него многого ждать». Не хочу давать оценку корректности этих высказываний, но читал ли ты это и повлияло ли это на тебя?