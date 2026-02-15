Ричмонд
Шорт-трекист ван’т Ваут стал олимпийским чемпионом на дистанции 1 500 м

Второе место занял представитель Южной Кореи Хван Дэ Хон, третьим стал латвиец Робертс Крузбергс.

Источник: ТАСС

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Нидерландский шорт-трекист Йенс ван'т Ваут выиграл золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 1 500 м. Соревнования прошли в Милане.

Ван'т Ваут в финале преодолел дистанцию за 2 минуты 12,21 секунды. Второе место с результатом 2 минуты 12,31 секунды занял представитель Южной Кореи Хван Дэ Хон. Третьим стал латвиец Робертс Крузбергс (2.12,39).

24-летний ван'т Ваут завоевал свою вторую олимпийскую медаль. 13 февраля нидерландец выиграл золото на дистанции 1 000 м. Он является двукратным чемпионом мира и 10 раз выигрывал золото чемпионатов Европы.

Лидерство в медальном зачете удерживает сборная Норвегии, выигравшая 10 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. Вторыми идут итальянцы (6−3−9). На третьей позиции располагаются американцы (5−8−4).

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.