Шорт-трекист ван’т Ваут стал олимпийским чемпионом на дистанции 1 500 м

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Нидерландский шорт-трекист Йенс ван'т Ваут выиграл золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 1 500 м. Соревнования прошли в Милане.
Ван'т Ваут в финале преодолел дистанцию за 2 минуты 12,21 секунды. Второе место с результатом 2 минуты 12,31 секунды занял представитель Южной Кореи Хван Дэ Хон. Третьим стал латвиец Робертс Крузбергс (2.12,39).
24-летний ван'т Ваут завоевал свою вторую олимпийскую медаль. 13 февраля нидерландец выиграл золото на дистанции 1 000 м. Он является двукратным чемпионом мира и 10 раз выигрывал золото чемпионатов Европы.
Лидерство в медальном зачете удерживает сборная Норвегии, выигравшая 10 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. Вторыми идут итальянцы (6−3−9). На третьей позиции располагаются американцы (5−8−4).
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.