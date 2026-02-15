Нидерландская конькобежка Кок с рекордом выиграла 500-метровку на Олимпиаде

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Нидерландская конькобежка Фемке Кок завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Италии.
Кок финишировала с результатом 36,49 секунды и установила новый олимпийский рекорд. Второе место заняла ее соотечественница Ютта Лердам (отставание — 0,66 секунды). Третьей стала японка Михо Такаги (+0,78).
Кок 25 лет. Она впервые в карьере одержала победу на Олимпиаде. Ранее в Италии Кок стала второй на дистанции 1000 метров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.