Вяльбе назвала условие выступления российских лыжников на Олимпиаде 2026 года

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские лыжники могут получить возможность доступа на Олимпийские игры 2026 года только при возвращении от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) квот для выступлений на соревнованиях. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
«Как известно, в лыжных гонках нет олимпийской квалификации. Наши FIS-пункты условно заморожены, если они разморозятся, мы будем иметь свои квоты, как раньше, — сказала Вяльбе. — Соответствующее решение принимает совет FIS. От того, что мы общаемся с кем-то оттуда, ничего не зависит».
Российские лыжники с 2022 года лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда после обострения ситуации на Украине.
Международная федерация лыжного альпинизма стала первой международной федерацией по зимнему олимпийскому виду спорта, которая допустила россиян и белорусов к своим соревнованиям под нейтральным статусом. 20 декабря Международный союз конькобежцев принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификационных турнирах на Олимпийские игры — 2026 при условии получения ими нейтрального статуса.