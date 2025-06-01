Ски-альпинист Филиппов стал первым россиянином, отобравшимся на Олимпиаду 2026 года

ТАСС, 1 июня. Ски-альпинист Никита Филиппов стал первым российским спортсменом, прошедшим квалификацию на Олимпийские игры 2026 года.
Филиппов сумел отобраться на Олимпиаду благодаря результатам на этапах Кубка мира.
«В течение всего зимнего сезона мы ездили зарабатывать очки для олимпийской квалификации. Остается еще один этап Кубка мира, который идет в зачет, но я по очкам уже в любом случае прохожу», — написал спортсмен в своем Telegram-канале.
Филиппов принял участие в семи этапах Кубка мира сезона-2024/25. Россиянин расположился на 10-м месте в спринтерском зачете, набрав 310 очков. Лучшим его результатом было четвертое место на этапе в Австрии.
Международная федерация лыжного альпинизма стала первой международной федерацией по зимнему олимпийскому виду спорта, которая допустила россиян и белорусов к своим соревнованиям в нейтральном статусе. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.