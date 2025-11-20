Шведских лыжников будет спонсировать производитель допинга, который пока почти не ловится

Объясняя спорное сотрудничество, шведские лыжники выпустили релиз, где говорится, что их взаимодействие с Novo Nordisk направлено на укрепление общественного здоровья и снижение стигматизации, связанной с лишним весом. Дело тут, однако, в другом — спорт сам по себе призван пропагандировать здоровый образ жизни и, как следствие, естественный способ борьбы с ожирением, через тренировки. И спортсмены, которых видят зрители, должны ассоциироваться именно с таким подходом. Лого Novo Nordisk будет зарождать сомнения — эти парни и девушки такие стройные, потому что много тренируются или потому что используют оземпик, пока еще не запрещенный как допинг? И если убедить себя во втором, то возникает вопрос — зачем вообще что-то делать? Зачем ходить в зал, кататься на лыжах или бегать, если можно просто использовать фармакологию?