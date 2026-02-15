Дмитрий Васильев считает мошенниками лыжную сборную Норвегии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Золото лыжной сборной Норвегии на Олимпиаде в Италии не является ликвидным из-за отсутствия российских спортсменов, норвежцы сами по себе являются мошенниками из-за применения препаратов в качестве терапевтических исключений. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В воскресенье сборная Норвегии выиграла эстафету на Олимпиаде в Италии, в составе команды был Йоханнес Клебо. Для него эта золотая медаль стала девятой на Олимпийских играх, он стал абсолютным рекордсменом по этому показателю.
«Я уже как-то высказывался по поводу всех норвежцев, те, кто использует терапевтические исключения и завоевывает медали, 100-процентные мошенники, потому что больной человек не может выигрывать медали, — сказал Васильев. — Он не может обыгрывать здоровых людей, это природный нонсенс. Раз они заявили, что они больные и используют запрещенные препараты, значит они мошенники, на допинге выигрывают все медали. Я не знаю насчет Клебо, но практика показала, что российские лыжники уже обыгрывали норвежцев в Пекине. Можно сделать вывод, что, конечно, без российских спортсменов, в данном случае лыжников, все эти медали неликвидные».
«Конечно, они сейчас будут кричать, что он величайший на все времена. Но если они еще несколько стран незаконно отстранят, а уже международный суд постановил, что отстранение было незаконным, то вообще не нужно Олимпийские игры проводить, а просто раздать всем норвежцам медали, и все», — добавил Васильев.