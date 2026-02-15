Дмитрий Васильев считает мошенниками лыжную сборную Норвегии

«Я уже как-то высказывался по поводу всех норвежцев, те, кто использует терапевтические исключения и завоевывает медали, 100-процентные мошенники, потому что больной человек не может выигрывать медали, — сказал Васильев. — Он не может обыгрывать здоровых людей, это природный нонсенс. Раз они заявили, что они больные и используют запрещенные препараты, значит они мошенники, на допинге выигрывают все медали. Я не знаю насчет Клебо, но практика показала, что российские лыжники уже обыгрывали норвежцев в Пекине. Можно сделать вывод, что, конечно, без российских спортсменов, в данном случае лыжников, все эти медали неликвидные».