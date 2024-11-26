Чикунова обошла Ефимову на чемпионате России по плаванию

Победительница показала время 2 минуты 17,89 секунды. Второй стала Юлия Ефимова (2.22,13), третьей — Виталина Симонова (2.22,29). Все три спортсменки выполнили норматив для отбора на чемпионат мира, как и ставшая четвертой Татьяна Горбунова (2.22,72).
В финальном заплыве на 400 м кролем у женщин тройку призеров составили Софья Дьякова (4.02,12), Анастасия Саратова (4.07,45) и Арина Пантина (4.07,79). Норматив для отбора на чемпионат мира удалось выполнить только Дьяковой.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска для российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, по которым теперь нет ограничений по выступлениям в индивидуальных стартах, также пловцы могут выступить в эстафетах. Чемпионат России по плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге, получил статус отборочного соревнования к чемпионату мира в Будапеште, который пройдет