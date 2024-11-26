Чикунова обошла Ефимову на чемпионате России по плаванию

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска для российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, по которым теперь нет ограничений по выступлениям в индивидуальных стартах, также пловцы могут выступить в эстафетах. Чемпионат России по плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге, получил статус отборочного соревнования к чемпионату мира в Будапеште, который пройдет 10—15 декабря .