Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чикунова обошла Ефимову на чемпионате России по плаванию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Евгения Чикунова стала победительницей финального заплыва на 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге.

Источник: Спорт РИА Новости

Победительница показала время 2 минуты 17,89 секунды. Второй стала Юлия Ефимова (2.22,13), третьей — Виталина Симонова (2.22,29). Все три спортсменки выполнили норматив для отбора на чемпионат мира, как и ставшая четвертой Татьяна Горбунова (2.22,72).

В финальном заплыве на 400 м кролем у женщин тройку призеров составили Софья Дьякова (4.02,12), Анастасия Саратова (4.07,45) и Арина Пантина (4.07,79). Норматив для отбора на чемпионат мира удалось выполнить только Дьяковой.

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска для российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, по которым теперь нет ограничений по выступлениям в индивидуальных стартах, также пловцы могут выступить в эстафетах. Чемпионат России по плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге, получил статус отборочного соревнования к чемпионату мира в Будапеште, который пройдет 10—15 декабря.