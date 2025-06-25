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Пригода и Чикунова взяли золото Кубка России на дистанции 50 метров брассом

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Кирилл Пригода и Евгения Чикунова стали победителями финальных заплывов на Кубке России в Казани на дистанции 50 метров брассом.

Источник: Спорт РИА Новости

Пригода преодолел дистанцию за 27,17 секунды. Вторым стал Данил Семьянинов (27,45). Третье место занял Андрей Николаев (27,57).

Результат Чикуновой — 31,02 секунды. Второй стала Елена Богомолова (31,50). Третье место заняла Арина Едапина (31,53).

Другие результаты дня:

вольный стиль, 200 м, мужчины: 1. Даниил Шаталов (1.47,15), 2. Николай Колесников (1.47,96), 3. Владислав Резниченко (1.48,02);

вольный стиль, 200 м, женщины: 1. Дарья Трофимова (1.58,32), 2. Дарья Сурушкина (1.59,44), 3. Анастасия Маркова (2.00,99);

на спине, 100 м, мужчины: 1. Дмитрий Савенко (54,23), 2. Алексей Ткачев (54,47), 3. Николай Зуев (54,71);

на спине, 100 м, женщины: 1. Милана Степанова (1.00,45), 2. Рената Гайнуллина (1.00,84), 3. Виктория Машкина (1.00,99);

комплексное плавание, 400 м, мужчины: 1. Илья Бородин (4.14,48), 2. Максим Ступин (4.17,14), 3. Ярослав Соколовский (4.19,93);

комплексное плавание, 400 м, женщины: 1. Полина Лейкина (4.48,27), 2. Диана Валиуллина (4.48,65), 3. Анастасия Чернышова (4.48,71).