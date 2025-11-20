Шкурдай принесла Беларуси первое золото домашнего Кубка сильнейших

Первый личный комплект наград Кубка сильнейших был разыгран на дистанции 1500 м вольным стилем. Второе место в финале заняла наша Алеся Акинчиц, вслед за ней расположилась ее соотечественница Ксения Мастович. Лучшее время показала россиянка Арина Пантина.