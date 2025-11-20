Ричмонд
Шкурдай принесла Беларуси первое золото домашнего Кубка сильнейших

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Шкурдай принесла белорусской команде первое золото международного турнира по плаванию на короткой воде «Кубок сильнейших спортсменов» в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В стартовый день турнира Шкурдай соревновалась на дистанции 200 м комплексным плаванием. В финале брестчанка показала результат 2 мин. 08,11 сек. и одержала победу, на секунду опередив россиянку Яну Шакирову. Тройку призеров замкнула еще одна представительница России Ирина Звягинцева.

Первый личный комплект наград Кубка сильнейших был разыгран на дистанции 1500 м вольным стилем. Второе место в финале заняла наша Алеся Акинчиц, вслед за ней расположилась ее соотечественница Ксения Мастович. Лучшее время показала россиянка Арина Пантина.