Шкурдай принесла Беларуси первое золото домашнего Кубка сильнейших

В стартовый день турнира Шкурдай соревновалась на дистанции 200 м комплексным плаванием. В финале брестчанка показала результат 2 мин. 08,11 сек. и одержала победу, на секунду опередив россиянку Яну Шакирову. Тройку призеров замкнула еще одна представительница России Ирина Звягинцева.
Первый личный комплект наград Кубка сильнейших был разыгран на дистанции 1500 м вольным стилем. Второе место в финале заняла наша Алеся Акинчиц, вслед за ней расположилась ее соотечественница Ксения Мастович. Лучшее время показала россиянка Арина Пантина.