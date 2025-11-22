Российские пловцы завоевали 11 медалей в третий день Кубка сильнейших

В смешанной эстафете 4×50 вольным стилем золото взяли Александр Щеголев, Павел Самусенко, Арина Суркова и Дарья Клепикова с результатом 1 минута 29,46 секунды. Щеголев также стал победителем стометровки кролем вместе со своим соотечественником Владиславом Гриневым, они одновременно преодолели дистанцию за 46,90 секунды. Кирилл Пригода выиграл заплыв на 50 метров брассом с результатом в 25,80 секунды, бронзу получил Олег Костин (26,08).
Александр Кудашев занял второе место в заплыве на 200 метров баттерфляем (1.55,36), третьим стал его соотечественник Григорий Вековищев (1.56,14).
У женщин на дистанции 50 метров на спине золотую медаль получила Алина Гайфутдинова (26,54), серебряную — Милана Степанова (26,69). Также Степанова вместе с Сурковой, Клепиковой и Ралиной Гилязовой выиграла эстафету 4×50 кролем (1.44,50). В заплыве на 800 метров вольным стилем сильнейшей стала Арина Пантина (8.34,71).
Соревнования завершатся 23 ноября.