Российские пловцы завоевали 11 медалей в третий день Кубка сильнейших

В смешанной эстафете 4×50 вольным стилем золото взяли Александр Щеголев, Павел Самусенко, Арина Суркова и Дарья Клепикова с результатом 1 минута 29,46 секунды. Щеголев также стал победителем стометровки кролем вместе со своим соотечественником Владиславом Гриневым, они одновременно преодолели дистанцию за 46,90 секунды. Кирилл Пригода выиграл заплыв на 50 метров брассом с результатом в 25,80 секунды, бронзу получил Олег Костин (26,08).