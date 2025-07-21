Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он главная звезда сборной

«Честно тебе скажу, обид ни на кого не держу. Я с 7 лет в спорте и через многое прошел. Помогает юмор. Плюс я давно понял, что мужчины в любых художественных видах, да и в балете и искусстве, часто воспринимаются в штыки.



Кому-то кажется так, а у меня другое мнение. Почему парень не может проявлять себя в художественном плане? И я вижу, что своим примером помогаю многим заниматься тем, чем им на самом деле нравится».