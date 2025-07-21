Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он главная звезда сборной

Ничего не имею против, но в свободное время трансляцию точно не включу. Не мое.
Это нисколько не мешает мне восхищаться Александром Мальцевым, только что выигравшим второе золото на ЧМ в Сингапуре и 6-е в карьере. Парнем, который с детства слышал «у тебя ничего не получится», но пер вперед. Его упорство и готовность сражаться до последнего — на уровне голливудских фильмов про истории успеха.
● в 12 он стал чужим в секции, потому что девушки начали видеть в нем конкурента;
● родители одной из спортсменок требовали, чтобы его исключили — что он делает в женском спорте?
● буллили ватерполисты, которые занимались в том же бассейне;
● один тренер сказал в лицо Александру: «Скорее бы ты ушел»;
● в 16 Мальцева отчислили из спортшколы, потому что не знали, что с ним делать.
Все это время он продолжал тренироваться. Просто потому, что полюбил этот вид спорта и хотел в нем совершенствоваться. Правда, была непонятна конечная цель — на тот момент в синхронном плавании соревновались исключительно женщины.
Все изменилось только в 2015-м, когда микст-дуэты включили в программу чемпионата мира в Казани. И тогда, кстати, реакция была неоднозначной.
4-кратная олимпийская чемпионка Анастасия Ермакова говорила, что это неэстетично.
В том же ключе выступила Светлана Ромашина: «По моему мнению, синхронное плавание — это женский вид спорта. Несмотря на то, что сейчас российский смешанный дуэт является мировым лидером. Но все-таки по мне синхронное плавание — это грация, пластика, линии, чего сейчас в Казани мы не увидели».
Сурово выступила Ольга Кужела, золотая медалистка Олимпиады-2008: «Если парное синхронное плавание станет официальным видом на чемпионатах мира и меня будут заставлять набирать в группу мальчиков, то я, видимо, уволюсь. Мое субъективное мнение: это совсем не мужской вид спорта».
Все это не проходило мимо Александра. А он гнул свое.
Победил на чемпионате мира в Казани-2015, потом в Будапеште-2017, после этого в Кванджу-2019.
И, кстати, несмотря на все пережитое, вообще ни на кого не озлобился. В Корее 6 лет назад я спрашивал его об этом:
«Честно тебе скажу, обид ни на кого не держу. Я с 7 лет в спорте и через многое прошел. Помогает юмор. Плюс я давно понял, что мужчины в любых художественных видах, да и в балете и искусстве, часто воспринимаются в штыки.
Кому-то кажется так, а у меня другое мнение. Почему парень не может проявлять себя в художественном плане? И я вижу, что своим примером помогаю многим заниматься тем, чем им на самом деле нравится».
***
Большой спортивной мечтой Александра, которому уже 30, всегда были Олимпийские игры.
И сейчас, в эпоху расцвета гендерного равенства, участие мужчин-синхронистов там выглядело бы логично. Микст-турниры проводятся в прыжках в воду, стрельбе, теннисе и бадминтоне, появились смешанные эстафеты в плавании и легкой атлетике, командный турнир в дзюдо. В синхронке-то, казалось бы, сам Бах велел.
Но нет. Сначала пролет с Парижем. А в апреле этого года стало понятно, что не получится и с Лос-Анджелесом-2028.
Гана Максимова, тренер микст-дуэтов, в сердцах даже бросила, что в знак протеста завершает карьеру.
А Мальцев, после 4 лет изоляции и вовсю тренируя сам, приехал на чемпионат мира в Сингапур — и снова затащил! Теперь еще и в соло (дважды), которого раньше в программе не было.
И если к Казани-2015 он подходил в роли гадкого утенка, то теперь — белый лебедь. Как ни парадоксально, но именно Александр сейчас — главная звезда в сборной.
Закончили легендарные Ромашина и Колесниченко; ушли после Олимпиады-2020 титулованные групповички, среди которых были трехкратные олимпийские чемпионки; оставшись без Парижа-2024, завязала сногсшибательная Варвара Субботина.
И получилось так, что Мальцев теперь не только самый опытный и титулованный в команде. Он вообще единственный, чья фамилия на слуху. У девчонок из-за изоляции даже не было вариантов заявить о себе. Как раз сейчас, в Сингапуре, им надо зарабатывать имя. А у Александра оно давно есть, и он продолжает собирать золотые медали.
***
В мужском синхронном плавании не великая конкуренция. В технической программе пару дней назад было 13 спортсменов, в произвольной сегодня — 14; тогда как у девушек — 35. Да и разброс в уровне серьезный. В женских соревнованиях разрыв между первым и 10-м местами — 36 баллов, а у ребят — около 60.
Но это вопросы не к Мальцеву. Он просто делает то, что любит. И делает это лучше всех в мире. У него точно есть чему поучиться.
Грустное же в том, что на этом чемпионате мира ни в мужском соло, ни в микст-дуэтах нет австралийцев. А это значит, и на Брисбен-2032 шансы на включение в программу минимальные.
Вот только вряд ли Александра можно этим напугать. Да и вообще хоть чем-то. Он как самурай, для которого путь важнее цели. Но, надеюсь, рано или поздно мы увидим его на Олимпийских играх. Возможно, в роли тренера.
Но эта великая спортивная история должна быть со счастливым концом.
Автор: Владимир Иванов