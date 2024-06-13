В Москве проведут самый масштабный турнир по настольному теннису
В турнире намерены принять участие более 2,5 тыс. спортсменов.
В турнире намерены принять участие более 2,5 тыс. спортсменов.
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Рекорды России по самой массовой тренировке по стретчингу и самому масштабному турниру по настольному теннису планируют установить на Дне московского спорта в «Лужниках» 6 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мероприятия.
В тренировке по стретчингу планируется участие более 2 тыс. человек, ее проведет спортивный блогер Самира Мустафаева. В турнире по настольному теннису намерены принять участие более 2,5 тыс. спортсменов, их разделят на пять категорий.
Также в рамках мероприятия состоится открытая тренировка по фитбоксу при участии серебряного призера Олимпиады по боксу Роя Джонса — младшего. Всего посетителям будут доступны более 20 тематических спортивных площадок, пройдут тренировки по джампингу, зумбе, сайклу. Площадки будут посвящены экстремальным видам спорта, фигурному катанию, футболу, фехтованию, рыболовному спорту, сборке кубика Рубика и другим.