«СЭ» отыскал всех россиян на Олимпиаде. Их не 16, а несколько десятков

До открытия Олимпиады менее двух недель, но по понятным причинам спортивный праздник не вызывает в нашей стране того интереса, который мог бы быть при наличии полноценной сборной России. Абсурдно, но на данный момент сборная AIN (российских и белорусских нейтральных спортсменов) меньше по размеру, чем сборная беженцев — 32 против 38. Именно россиян в этом образовании — 16.

Но что еще показательнее — на этой Олимпиаде в три раза больше россиян в сборных других стран, не говоря уже о людях с русскими корнями или корнями других народов России. В отдельных командах это чуть ли не половина всего состава.

«СЭ» проверил все заявки всех стран на Играх в Париже. Да, не все составы окончательные, могут быть травмы, не везде легко найти полный список делегации. Однако мы склонны думать, что если список ниже и претерпит изменения, то минимальные.

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Чтобы не спорить о значимости русских корней, мы учитываем только тех, кто родился на территории России/РСФСР и/или выступал за российскую сборную кого-либо возраста. Единственная действительно спорная ситуация — украинский футболист Максим Таловеров. Буквально в пятницу он дал интервью, в котором «признался», что родился в Нальчике — ранее информация разнилась, и на многих сайтах местом рождения значился Донецк. Однако, по словам Таловерова, российское свидетельство о рождении — «лишь формальность». Считать ли его россиянином — думается, вопрос уже скорее философский и метафизический, чем юридический.

Всего мы насчитали на Олимпиаде аж 58 заграничных россиян, с учетом нейтральных — 74. Полноценная большая команда. Они уходили по разным причинам. Кто-то еще в детстве с семьей переехал в Европу или Израиль (как гражданин СССР Миша Зильберман, который играл официальные турниры по бадминтону в паре со своей матерью). Другие — по причине непопадания в российскую сборную (случай борьбы, в которой выходцы с Кавказа выступают чуть ли за каждую вторую сборную). Третьи — из-за отстранения российского спорта или даже по политическим мотивам, как велогонщик Михаил Яковлев.

Так или иначе — есть дополнительный повод посопереживать. Если бы мы добавили сюда детей и потомков эмигрантов, делегация перевалила бы за сотню человек. Пабло Кукарцев из Аргентины — сын советского волейболиста Сергея Кукарцева, в США фехтует внучка трехкратного олимпийского чемпиона Владимира Назлымова Татьяна Назлымов, про немецкого теннисиста Александра Зверева вы наверняка наслышаны (женщинам лучше держаться от него подальше).

Но мы ограничиваемся чисто «гражданской» историей. Что же у нас получилось:

Самая российская сборная — Узбекистан — семь бывших россиян.

Далее идет Сербия. К нашим «братушкам» перешли пять наших соотечественников, причем в самых разных видах спорта — от борьбы и тхэквондо до гребли. На третьем месте Азербайджан и Казахстан (по четыре), у казахстанцев все русские спортивные мигранты выступают в теннисе. По три представителя у Молдавии, Албании и Франции. В Албании экс-россияне составляют 40 процентов олимпийской сборной). Всего команд с уроженцами нашей страны — 28.

По видам спорта расклад очевиден — самым российским спортом в Париже будет борьба. Там встретятся 19 сменивших гражданство россиян. А учитывая, что на Игры хочет поехать наш представитель Шамиль Мамедов, а белорус Абубакар Хаслаханов является уроженцем Дагестана — выходят все 21. По пять бывших россиян в теннисе, дзюдо и художественной гимнастике. Всего видов спорта с россиянами — 20.

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У многих в графе «дата перехода» стоит 2022 год и следующие (таких 47 процентов). Провожали россиян по-разному, в большинстве случаев не слишком радостно. Но есть показательные случаи. Когда в Сербию из России переходил Николай Пименов, президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин (олимпийский чемпион-2004) говорил, что «сам по себе переход не гарантирует регулярного участия в международных турнирах». Итог — российская команда, вернее, федерация сама отказывается от отбора, Пименов едет на Олимпиаду.

Средний возраст россиян с паспортом другого государства — 27,6 года. Самая юная — кипрская гимнастка Вера Туголукова (15), самая опытная — двукратная призерка Олимпиад под российским флагом велогонщица Ольга Забелинская (44).

Лидеры среди переехавших россиян по регионам: Москва — 10, Дагестан — 9, Северная Осетия — 7. Одна из россиянок, волейболистка Екатерина Антропова, и вовсе родилась в Исландии, где играл ее отец-баскетболист (а мать у Екатерины гандболистка). Но вскоре перебралась в Санкт-Петербург, а уже оттуда в 15 лет в Италию.

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Все россияне в иностранных сборных на Олимпиаде

Австралия

Георгий Окороков (борьба), Лидия Яковлева (художественная гимнастика).

Азербайджан

Анна Башта (фехтование), Зелим Коцоев (дзюдо), Осман Нурмагомедов, Магомедхан Магомедов (оба — борьба).

Албания

Зелимхан Абакаров, Ислам Дудаев, Чермен Валиев (все — борьба).

Бахрейн

Аскербий Гербеков (дзюдо), Ахмед Тажудинов (борьба).

Болгария

Магомед Рамазанов (борьба).

Венгрия

Исмаил Мусукаев (борьба).

Германия

Дарья Варфоломеев (художественная гимнастика).

Греция

Даурен Куруглиев (борьба).

Дания

Турпал-Али Бисултанов (борьба).

Израиль

Миша Зильберман (бадминтон), Михаил Яковлев (велоспорт).

Испания

Алиса Ожогина (синхронное плавание), Полина Березина (художественная гимнастика).

Италия

Екатерина Антропова (волейбол).

Казахстан

Александр Бублик, Александр Шевченко, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева (все — теннис).

Кипр

Елена Куличенко (легкая атлетика), Вера Туголукова (художественная гимнастика).

Киргизия

Сардана Трофимова (легкая атлетика).

Ливан

Карамноб Сагаипов (дзюдо).

Молдавия

Сергей Маргиев, Залина Маргиева (оба — легкая атлетика), Алиса Глинка (конный спорт).

ОАЭ

Арам Григорян, Джафар Костоев (оба — дзюдо).

Северная Македония

Владимир Егоров (борьба).

Сербия

Вахид Аббасов (бокс), Николай Пименов (академическая гребля), Лев Корнеев (тхэквондо), Георгий Тибилов, Александр Комаров (оба — борьба).

Словакия

Таймураз Салказанов (борьба).

Словения

Екатерина Веденеева (художественная гимнастика).

Таджикистан

Виктор Рассадин (борьба).

Узбекистан

Ольга Забелинская (велоспорт), Игорь Мялин (прыжки в воду), Илья Сибирцев (плавание), Анна Пракатень (академическая гребля), Алисэ Фахрутдинова (современное пятиборье), Джабраил Шапиев, Рустам Ассакалов (оба — борьба).

Украина

Максим Таловеров (футбол).

Франция

Анастасия Баяндина (синхронное плавание), Анастасия Кирпичникова (плавание), Варвара Грачева (теннис).

Хорватия

Елена Облова (парусный спорт), Константин Харьков (водное поло).

Чехия

Соня Артамонова (спортивная гимнастика), Артур Омаров (борьба).