У экс первой ракетки мира Швёнтек нашли допинг, но она легко отделалась. Почему так вышло

«Наконец-то можно говорить… Поэтому я немедленно хочу поделиться с вами тем, что стало худшим опытом в моей жизни. За последние 2,5 месяца я подверглась строгому разбирательству ITIA, которое подтвердило мою невиновность. Единственный положительный допинг-тест в моей карьере, показавший невероятно низкий уровень запрещённого вещества, о котором я никогда раньше не слышала, поставил под вопрос всё, над чем я так усердно работала всю свою жизнь. И мне, и моей команде пришлось иметь дело с огромным стрессом и беспокойством. Теперь всё было тщательно объяснено, и с чистого листа я могу вернуться к тому, что люблю больше всего.



Знаю, что буду сильнее, чем когда-либо. Хочу быть с вами откровенной, хотя и знаю, что не сделала ничего плохого. Из уважения к моим фанатам и публике я делюсь всеми подробностями этого самого длинного и сложного турнира в моей карьере. Моя самая большая надежда в том, что вы останетесь со мной», — написала она на своей странице в социальной сети.