18-летняя россиянка жестко покарала американку на глазах у изумленного Нью-Йорка. Невероятный разгром!

Местные болельщики ожидали как минимум упорного сопротивления от своей теннисистки, но в итоге увидели ее полное деклассирование и «избиение». С самого начала россиянка, которая уже четвертая в мировом рейтинге, предложила сопернице невероятный темп игры. Андреева здорово принимала, хорошо держала мяч в игре и проводила мощные атаки под заднюю линию, Паркс же не выдержала давления и ошибалась. В итоге первый сет завершился со счетом 6:0 за 23 минуты. Не все люди успели вернуться на корт после перерыва, а уже прошла половина матча.