18-летняя россиянка жестко покарала американку на глазах у изумленного Нью-Йорка. Невероятный разгром!

Главная звезда российского тенниса, 18-летняя Мирра Андреева эпично стартовала на US Open — последнем из четырех главных турниров сезона. В конце июля девушка получила травму в Монреале, после чего пропустила важный тысячник в Цинциннати. Возвращение на корт вызывало некоторые опасения у болельщиков. Сумела ли Андреева набрать необходимую форму?
Первый круг для Мирры должен был стать непростым. В соперницах была мощная 24-летняя американка Алисия Паркс. Игру поставили на второй по значимости корт Нью-Йорка, 14-тысячную арену имени Луи Армстронга.
Местные болельщики ожидали как минимум упорного сопротивления от своей теннисистки, но в итоге увидели ее полное деклассирование и «избиение». С самого начала россиянка, которая уже четвертая в мировом рейтинге, предложила сопернице невероятный темп игры. Андреева здорово принимала, хорошо держала мяч в игре и проводила мощные атаки под заднюю линию, Паркс же не выдержала давления и ошибалась. В итоге первый сет завершился со счетом 6:0 за 23 минуты. Не все люди успели вернуться на корт после перерыва, а уже прошла половина матча.
Вторая партия началась с выигранного гейма Паркс. Казалось, сейчас начнется более равная игра, но это впечатление было обманчиво. Мирра вновь завела свой бульдозер и не дала американке даже вздохнуть — 6:0, 6:1. Легчайшая победа.
Матч в итоге завершился быстрее, чем за час — 55 минут. Алисия даже ни разу не добралась до брейк-поинта. Болельщики, покупавшие билеты на второй корт турнира, явно хотели посмотреть теннис подольше. Но это их проблемы.
В послематчевом интервью россиянка улыбалась, говорила, что была сосредоточена во время матча и поделилась последними новостями из своей жизни — девушка учится водить машину.
«Я пока учусь. У меня не очень много времени на практику. Но не переживайте. Обещаю, что к 2026-му уже научусь водить машину. Когда в следующий раз приеду в Индиан-Уэллс, буду сама сидеть за рулем. Обещаю», — сказала Андреева в интервью на корте.
В следующем круге Мирра встретится с другой россиянкой Анастасией Потаповой, которая прошла американку Чжу Линь — 6:4, 4:6, 6:2.
