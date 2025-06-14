Стояновский и Лешуков выиграли этап чемпионата России по пляжному волейболу

У женщин победительницами этапа стали Вероника Плотникова и Полина Тышкевич, которые со счетом 2−0 (21:18, 21:15) победили Анну Белову и Юлию Абалакину. Бронзу завоевали Елизавета Лудкова и Арина Ряжнова, обыгравшие Елизавету Макарову и Дарью Мастикову со счетом 2−0 (21:8, 21:11).