Стояновский и Лешуков выиграли этап чемпионата России по пляжному волейболу

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр Олег Стояновский в паре с Ильей Лешуковым стали победителями пятого этапа чемпионата России по пляжному волейболу, который прошел в Орле.
Стояновский и Лешуков обыграли в финале другого серебряного призера Игр в Токио Вячеслава Красильникова и Владислава Рейнсона со счетом 2−0 (21:15, 21:16).
Бронзовыми призерами стали Федор Сабаев и Димитрий Веретюк, победившие Никиту Эверта и Александра Мартыненко — 2−0 (21:19, 21:14).
У женщин победительницами этапа стали Вероника Плотникова и Полина Тышкевич, которые со счетом 2−0 (21:18, 21:15) победили Анну Белову и Юлию Абалакину. Бронзу завоевали Елизавета Лудкова и Арина Ряжнова, обыгравшие Елизавету Макарову и Дарью Мастикову со счетом 2−0 (21:8, 21:11).