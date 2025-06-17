«К этапу в Орле испытываю особые чувства». Тышкевич и Плотникова впервые взяли золото ЧР

— Матч выдался непростой. И да, хотелось взять реванш. После той игры была проведена большая работа над ошибками. За это хочется сказать огромное спасибо нашему тренерскому штабу: Евгению Андреевичу Ромашкину, Александру Валерьевичу Лихолетову. Также в этом сезоне к нам присоединились новые тренеры: по легкой атлетике Александр Асанов и по тренажерному залу Ольга Седунова. Спасибо всем, кто помог нам сделать коррекцию в игре после Краснодара. На этот матч мы вышли уже более подготовленными, с новым багажом знаний и опытом. Даже несмотря на то что счет во всех партиях был достаточно равный, мы сыграли более уверенно и лучше, чем в Краснодаре.