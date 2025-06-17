«К этапу в Орле испытываю особые чувства». Тышкевич и Плотникова впервые взяли золото ЧР

В Орле состоялся уже пятый этап чемпионата России по пляжному волейболу с призовым фондом 2 миллиона рублей. В мужской сетке обошлось без сюрпризов: в финале уже не в первый раз этим летом Олег Стояновский и Илья Лешуков обыграли Вячеслава Красильникова и Владислава Рейнсона. А вот у женщин свое дебютное золото на взрослом уровне взяли Полина Тышкевич из «Динамо» в дуэте с Вероникой Плотниковой из «Динамо — Водный стадион», которые в решающем матче оказались сильнее Юлии Абалакиной и Анны Беловой из «Академии». После этапа «СЭ» пообщался с Полиной Тышкевич.
Перед каждым этапом ставлю задачу, чтобы сыграть максимально хорошо
— Успели ли отойти от этой победы?
— На самом деле только сейчас, через два дня после окончания этапа, пришло осознание того, что произошло. Это, конечно, очень приятно. Когда это только случилось, нас переполняли положительные эмоции. А сейчас появилось рациональное понимание победы и того, как прошла игра, над чем надо работать.
— Перед началом этапа в Орле сами от себя ожидали, что дотянетесь до золота?
— Перед каждым этапом я ставлю для себя задачу, чтобы сыграть максимально хорошо. Верю, что отличная игра всегда принесет свои плоды. В нашем случае это призовое место. Поэтому в Орле я тоже ставила себе такую задачу.
— Про золото тоже думали?
— Да, конечно.
— В этом сезоне у вас был матч за бронзу в Краснодаре. Насколько поединки за третье и за первое место отличаются между собой?
— Наверное, отличия были в количестве зрителей. Когда мы играли в Краснодаре, пришло много людей, но трибуна была не настолько большая. И, конечно, в матче за золото больше ответственность. Это был мой второй финал в жизни.
— В том матче за бронзу в Краснодаре вы уступили команде «ПроСнег». В Орле вы с ними встретились в четвертьфинале. Хотелось ли взять реванш?
— Матч выдался непростой. И да, хотелось взять реванш. После той игры была проведена большая работа над ошибками. За это хочется сказать огромное спасибо нашему тренерскому штабу: Евгению Андреевичу Ромашкину, Александру Валерьевичу Лихолетову. Также в этом сезоне к нам присоединились новые тренеры: по легкой атлетике Александр Асанов и по тренажерному залу Ольга Седунова. Спасибо всем, кто помог нам сделать коррекцию в игре после Краснодара. На этот матч мы вышли уже более подготовленными, с новым багажом знаний и опытом. Даже несмотря на то что счет во всех партиях был достаточно равный, мы сыграли более уверенно и лучше, чем в Краснодаре.
— Тренер по легкой атлетике — это обычная практика для пляжного волейбола?
— Насколько я знаю, в мужской сборной России есть тренер по легкой атлетике. В клубной системе это, наверное, что-то новенькое.
— Для каких целей он нужен?
— Это другая нагрузка. Специальная физическая подготовка помогает наращивать силу и выносливость.
— К этапу в Орле подходили более свежими, так как пропустили предыдущие соревнования в Магнитогорске?
— Да, этап в Магнитогорске мы с Вероникой пропустили. В это время мы тренировались в Москве с другой нашей динамовской парой — Надеждой Макрогузовой и Екатериной Шевцовой. Мы не отдыхали, а работали.
Против любой команды можно играть и побеждать
— Можно ли назвать полуфинал с калининградской парой самым сложным для вас на этапе в Орле?
— Да, для меня этот матч получился самым непростым. Первая партия совсем не задалась. Тут хочу сказать спасибо напарнице, которая помогла мне почувствовать себя в площадке. Большое спасибо Евгению Андреевичу за то, что нашел нужные слова поддержки и помог тактически. Во второй партии удалось почувствовать свою игру и переломить ход всей встречи в свою пользу.
— Как тренер настраивал на золотой поединок?
— Настрой на финальный матч был такой же, как и на все встречи, — что нужно хорошо сыграть самим и не давать соперникам диктовать свои правила.
— Тем не менее в финале у вас не все вначале пошло гладко. За счет чего удалось все изменить?
— Да, первая партия начиналась не в нашу пользу. Тут опять же спасибо тренеру, который вовремя взял тайм-аут, сказал, где нужно добавить. После перерыва мы вышли, сделали хорошую серию в наборе очков, и уже стало легче. Мы стали агрессивнее подавать и смогли забрать основные направления нападающего, против которого играли.
— Какие впечатления остались от этапа в Орле — условий, болельщиков, погоды?
— Я вообще к этапу в Орле испытываю особые чувства. Два года назад, еще выступая за волейбольный клуб «Обнинск», мы с Катей Шевцовой заняли третье место. Здесь всегда классная организация. Люди любят этап и ждут его. Болельщиков всегда очень много. Атмосфера прекрасная. С погодой в этом году не очень повезло, потому что практически все дни шел дождь, дул сильный ветер, но это не помешало зрителям. Трибуны заполнялись даже в дождь.
— Лидером сезона уверенно идут ваши одноклубницы — Макрогузова и Шевцова. Они выиграли все этапы, на которых выступали. Реально их остановить?
— Девочки сейчас находятся в прекрасной форме, у них отличное взаимодействие друг с другом, уровень игры очень высокий. Но я считаю, что против любой команды можно играть и побеждать.
— Собираетесь ли на этап в Казань?
— Да. Уже в среду туда вылетаем. От этапа ждем максимального результата, хорошей игры и отличного волейбола.
Михаил Кузнецов