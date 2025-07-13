Диас и Алайо выиграли этап чемпионата России по пляжному волейболу в Москве

У женщин первенствовали Надежда Макрогузова и Екатерина Шевцова, которые в финале обыграли бразильянок Талиту Антунеш да Рошу и Тайану де Соузу Лиму — 2−0 (21:12, 21:13). Бронзу взяли Елизавета Губина и Кристина Щеголева, победившие Дарью Мастикову и Елизавету Макарову — 2−1 (18:21, 21:19, 15:7).