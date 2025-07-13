Диас и Алайо выиграли этап чемпионата России по пляжному волейболу в Москве

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Кубинцы Нослен Амаро Диас и Хорхе Луис Алайо одержали победу в финале этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Москве.
В финале Диас и Алайо обыграли Олега Стояновского и Илью Лешукова со счетом 2−1 (21:11, 16:21, 15:12).
В матче за третье место Вячеслав Красильников и Владислав Рейнсон обыграли Никиту Лямина и Алексея Гусева — 2−1 (15:21, 21:16, 15:13).
У женщин первенствовали Надежда Макрогузова и Екатерина Шевцова, которые в финале обыграли бразильянок Талиту Антунеш да Рошу и Тайану де Соузу Лиму — 2−0 (21:12, 21:13). Бронзу взяли Елизавета Губина и Кристина Щеголева, победившие Дарью Мастикову и Елизавету Макарову — 2−1 (18:21, 21:19, 15:7).
Следующий этап чемпионата России пройдет в Барнауле с 24 по 27 июля.