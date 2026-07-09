Подача ясна: как решение FIVB может изменит ситуацию в мировом спорте

Российские волейбольные команды спустя четыре года наконец получили право вновь выступать в официальных международных соревнованиях. О снятии всех ограничений с наших сборных и клубов объявила Международная федерация волейбола (FIVB). При этом вопрос использования национальной символики пока остается открытым: решение о флаге и гимне организация примет после дополнительных консультаций. Решение FIVB может стать важным сигналом и для других международных федераций, которые до сих пор не допустили российские команды.
Спасибо МОК?
В марте 2022 года FIVB отстранила от международных турниров под эгидой организации сборные и клубы из России и Белоруссии. Кроме того, Россия потеряла право на проведение мужского чемпионата мира по волейболу, который должен был пройти в 10 российских городах с 26 августа по 11 сентября 2022 года.
Однако после решения МОК о временном восстановлении ОКР в начале этой недели в FIVB не стали тянуть со своим решением. В пресс-релизе международной федерации отмечается, что допуск российских команд «отражает приверженность организации защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства».
Это последовательное решение. В мае 2026 года FIVB допустила сборные Белоруссии к международным турнирам. В организации отмечают, что на наших командах не должно сказаться длительное отсутствие на турнирах — их позиции останутся теми же, что и в 2022-м.
В то же время вопрос об использовании национальной символики по-прежнему остается открытым. Федерация вынесет решение после консультации с соответствующими международными спортивными организациями.
Европейская конфедерация волейбола (CEV) должна обсудить решение FIVB о допуске россиян в ближайшее время.
«CEV принимает к сведению решение FIVB в соответствии с обновленными рекомендациями МОК. Мы не будем делать дальнейших комментариев по этому вопросу до завершения обсуждений», — говорится в сообщении.
Три и девять
Несмотря на допуск, ждать быстрого возвращения не стоит. По словам президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислава Шевченко, полноценный камбэк состоится в следующем году.
«Сейчас уже идут турниры, мы пока не можем в них вклиниться. Будут консультации. Думаю, полностью с 2027 года будем участвовать во всех турнирах», — цитирует его ТАСС.
— Квалификация на Игры — сто процентов да, — продолжил глава ВФВ. — Решение FIVB и означает это. Главное, у нас будут восстановлены очки. С ними мы находимся высоко в мировых рейтингах.
Наша мужская национальная команда уже вернулась на третье место в официальном рейтинге FIVB (352,1 балла), уступая только Польше (377,54) и Италии (367,53). Женская сборная в аналогичной таблице находится на девятой позиции (277,59).
Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин заявил, что позиция FIVB отражает тезис «спорт вне политики».
— Все рады и восхищены, — сказал «Известиям» Тетюхин. — Как мы всегда и говорили, справедливость должна была восторжествовать. Многие годы главным девизом олимпийского движения было «Спорт вне политики». В последние годы, к большому сожалению, политизированность была огромная. Сейчас мы все рады. Благодарны министру спорта и главе ОКР Михаилу Дегтяреву. Думаю, сейчас многие федерации расправят крылья.
Сам министр отметил, что полностью санкции с россиян сняли уже больше десятка спортивных организаций.
«Международная федерация волейбола допустила всех российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой без каких-либо ограничений. ФИВБ стала 11-й международной спортивной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом, которая открыла допуск для российских спортсменов. Важно, что федерации сразу после решения МОК о восстановлении статуса Олимпийского комитета России приступили к его имплементации. Это важный и закономерный шаг», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Ранее аналогичные решения приняли федерации водных видов спорта, гимнастики, борьбы, дзюдо, фехтования, тхэквондо и тяжелой атлетики. Кроме того, россиян с флагом и гимном готовы видеть в самбо, кикбоксинге и муай-тай — они признаны МОК, но не включены в программу Игр.
— «Ожидать» не надо, надо работать, — сказала Захарова «Известиям».
В других игровых видах спорта пока минимальные послабления. Например, молодежные сборные по баскетболу 3×3 сейчас выступают в Лиге наций FIBA и могут квалифицироваться на молодежный Кубок мира, который пройдет в Китае с 15 по 19 сентября.
Максим Клементьев