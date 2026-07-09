Подача ясна: как решение FIVB может изменит ситуацию в мировом спорте

Российские волейбольные команды спустя четыре года наконец получили право вновь выступать в официальных международных соревнованиях. О снятии всех ограничений с наших сборных и клубов объявила Международная федерация волейбола (FIVB). При этом вопрос использования национальной символики пока остается открытым: решение о флаге и гимне организация примет после дополнительных консультаций. Решение FIVB может стать важным сигналом и для других международных федераций, которые до сих пор не допустили российские команды.