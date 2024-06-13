21:17 (мск), источник: ТАСС

Штангист Гараев выиграл золотую медаль на Играх БРИКС

Россиянин занял первое место в весовой категории до 73 кг.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Штангист Зульфат Гараев занял первое место в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 73 кг. Соревнования проходят в Казани.

Гараев установил рекорд России в рывке — 156 кг, а также поднял 180 кг в толчке. По сумме попыток россиянин показал результат 336 кг. Второе место занял его соотечественник Сергей Петров (332 кг), третьим стал Вадим Лихорад из Белоруссии (326 кг).

Гараеву 24 года, он является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

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