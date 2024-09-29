В Индии более 200 штангистов сбежали с турнира из-за допинг-контроля

В сентябре 2023 года массовый побег спортсменов из-за приезда допинг-офицеров случился на чемпионате штата Дели по легкой атлетике. Призеры отказывались даже от участия в церемонии награждения, а одна юниорка, выступавшая в беге с препятствиями, продолжила бежать и после финишной черты, но ее в итоге поймали допинг-офицеры.