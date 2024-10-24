Федерация тяжелой атлетики России пока не планирует объединяться с другими федерациями

1 октября общероссийские федерации спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики объединились в Федерацию гимнастики России, президентом которой стал глава РЖД Олег Белозеров. 31 октября будет создана Федерация водных видов спорта России, которая объединит плавание, прыжки в воду, синхронное плавание и водное поло. В середине октября президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов на рабочей встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым предложил объединить ВФГБК с Федерацией гребного слалома России, после чего заручился его поддержкой в этом вопросе.