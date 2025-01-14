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В Москве убили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко

Подозреваемый в убийстве задержан.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Чемпион России по гиревому спорту Владимир Фещенко убит в здании Министерства обороны в центре Москвы, подозреваемый в убийстве задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В здании Минобороны на Ольховой улице убит Владимир Фещенко, чемпион РФ по гиревому спорту. В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову. Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным», — сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый в совершении преступления задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Фещенко — мастер спорта международного класса. Он является чемпионом РФ.