В Москве убили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко

«В здании Минобороны на Ольховой улице убит Владимир Фещенко, чемпион РФ по гиревому спорту. В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову. Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным», — сказал собеседник агентства.