Белорусская штангистка Мойсеевич стала чемпионкой Европы среди молодежи

Наша спортсменка одержала победу в весовой категории до 63 кг среди девушек до 23 лет. В рывке Мойсеевич справилась со штангой весом 95, 98 и 100 кг, завоевав тем самым малую золотую медаль в этом упражнении. В лучшей попытке в толчке Диана подняла 119 кг, что принесло ей малую бронзу. Чемпионский результат белоруски в двоеборье составил 219 кг, что на три килограмма больше суммы серебряного призера из Турции Айсель Озкан. Тройку призеров замкнула француженка Малин Мишель (212 кг). Ранее в нынешнем году Мойсеевич взяла бронзу в рывке на взрослом ЧЕ в Молдове.
Также 31 октября белоруска Екатерина Тимошенко (U20, до 63 кг) заняла восьмое место в весе до 63 кг у девушек до 20 лет, а ее соотечественница Инна Мельянец была в этой же категории 12-й. На данный момент в активе наших атлетов 7 наград континентального форума (3−2−2), накануне золото и два серебра завоевал Егор Попов (U23, до 71 кг), а Артур Якушев стал бронзовым призером в толчке (U20, до 71 кг).
Всего соревнования в Дурресе собрали более 400 юных штангистов из 42 стран, в состав белорусской команды вошли 22 спортсмена. В субботу на албанский помост выйдут наши Мария Иванова (U20, до 69 кг), Андрей Фролов и Роман Незговоров (оба — U23, до 79 кг). Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи продлится по 4 ноября.