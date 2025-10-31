Белорусская штангистка Мойсеевич стала чемпионкой Европы среди молодежи

Наша спортсменка одержала победу в весовой категории до 63 кг среди девушек до 23 лет. В рывке Мойсеевич справилась со штангой весом 95, 98 и 100 кг, завоевав тем самым малую золотую медаль в этом упражнении. В лучшей попытке в толчке Диана подняла 119 кг, что принесло ей малую бронзу. Чемпионский результат белоруски в двоеборье составил 219 кг, что на три килограмма больше суммы серебряного призера из Турции Айсель Озкан. Тройку призеров замкнула француженка Малин Мишель (212 кг). Ранее в нынешнем году Мойсеевич взяла бронзу в рывке на взрослом ЧЕ в Молдове.