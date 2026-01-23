Ричмонд
Российских тяжелоатлетов до 23 лет допустили до соревнований с флагом

IWF допустила российских спортсменов до 23 лет до соревнований с флагом и гимном.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Андрей Симоненко. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила к турнирам российских спортсменов до 23 лет с флагом и гимном, сообщил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Вчера пошла информация, что тяжелая атлетика приняла решение о допуске всех с флагом и гимном до 23 лет, сегодня будет объявлено. Взрослые — после восстановления ОКР», — заявил Дегтярев на форуме «Знание. Государство».

IWF допускает взрослых российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе.