Штангистка Груздова поставила перед собой цель отобраться на Олимпиаду-2028

«В прошлом году у меня было четыре международных старта: взрослые чемпионат мира и Европы, а также мировое и европейское первенства среди молодежи, — рассказала Груздова. — Те старты были очень важны для развития моей карьеры, я теперь уверена в завтрашнем дне, знаю, для чего тренируюсь. Когда не было у нас международных соревнований, не было и достаточной мотивации, а теперь у меня появился стимул, я начинаю упорно тренироваться, выходить на рекорды. В этом году начнется отбор на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес, это случится на чемпионате мира, я хочу выложиться на все сто, чтобы отобраться на сами Игры».