Штангистка Груздова поставила перед собой цель отобраться на Олимпиаду-2028

Ранее спортсменка стала обладательницей Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

ЛЮБЕРЦЫ /Московская область/, 8 февраля. /ТАСС/. Обладательница Кубка России — 2026 по тяжелой атлетике Мария Груздова намерена отдать все силы для того, чтобы отобраться на Олимпийские игры 2028 года. Об этом Груздова рассказала ТАСС.

«В прошлом году у меня было четыре международных старта: взрослые чемпионат мира и Европы, а также мировое и европейское первенства среди молодежи, — рассказала Груздова. — Те старты были очень важны для развития моей карьеры, я теперь уверена в завтрашнем дне, знаю, для чего тренируюсь. Когда не было у нас международных соревнований, не было и достаточной мотивации, а теперь у меня появился стимул, я начинаю упорно тренироваться, выходить на рекорды. В этом году начнется отбор на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес, это случится на чемпионате мира, я хочу выложиться на все сто, чтобы отобраться на сами Игры».

«Как относились ко мне на международных стартах иностранные соперницы? Везде по-разному было, но в большинстве случаев нас все поддерживали. У нас в тяжелой атлетике дружная семья, в которой почти все понимают, насколько абсурдна дискриминация по национальному признаку. Но были и спортсмены, которые, когда узнавали, что мы нейтральные атлеты именно из России, обходили нас стороной. И когда украинки уходили с пьедестала… Я считаю, это было неспортивное поведение», — добавила собеседница ТАСС.

На завершившемся 6 февраля в подмосковных Люберцах Кубке России Груздова заняла первое место в весовой категории до 81 кг, набрав в сумме двоеборья 215 кг.

«Я недовольна результатом, но задача была у меня одна — выиграть, и я ее реализовала. Обидно, что у меня не все подходы получились, но я начала подготовку из-за травмы только в январе. Я еще до конца не залечила, но сейчас меня ничего не беспокоит, я уже начинаю набирать обороты», — призналась Груздова.

«Какие проблемы со здоровьем? Последнее, что было, это локоть, а до этого были спина и колени. Эти проблемы тянулись с начала 2025 года, но было много стартов, и я не успела их решить до конца. Но после окончания сезона появилось время, и я успела залечить, но это отразилось на подготовке», — заключила собеседница ТАСС.