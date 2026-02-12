Штангистка Сотиева до сих пор не понимает, как допинг попал в ее организм

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Отбывшая дисквалификацию вице-чемпионка Европы — 2021 по тяжелой атлетике россиянка Яна Сотиева до сих пор не понимает, как запрещенное вещество попало в ее допинг-пробу. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.
Сотиева была дисквалифицирована на два года после того, как в ее допинг-пробе был обнаружен метилгексанамин (экстракт герани). Срок наказания спортсменки истек 6 сентября 2025 года.
«Что касается долгого перерыва, то для меня это был большой стресс, и поначалу я даже не думала о возвращении, — рассказала Сотиева. — Лишь под конец поняла, что не могу поставить точку. Если говорить о дисквалификации, то это стечение обстоятельств, которые мне до сих пор не известны. И я хочу выразить благодарность моему нынешнему тренеру Роману Викторовичу Казакову и моей лучшей подруге Анастасии Романовой, которые протянули мне руку помощи в трудный момент. В том числе благодаря им я вернулась в спорт».
«Как говорится, все, что нас не убивает, делает сильнее. Я после этой ситуации стала мудрее, взрослее, опытнее, уже по-другому смотрю на какие-то вещи», — добавила 23-летняя спортсменка, имеющая в активе также бронзу чемпионата мира — 2021.
Первым стартом после возвращения в спорт для Сотиевой стал февральский Кубок России в подмосковных Люберцах, где она заняла первое место в своей весовой категории. «Я немного расстроена, что не все подходы в толчке получились, но меня все равно переполняют эмоции от того, что я наконец-то вернулась после долгого отсутствия. Я очень соскучилась по соревнованиям и считаю, что достойно справилась с волнением», — заключила собеседница ТАСС.
Ранее за употребление метилгексанамина отбывали дисквалификации обладатель золотой медали Олимпиады-2012 волейболист Дмитрий Мусэрский, неоднократный чемпион и рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников и двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в составе сборной Германии Эви Захенбахер-Штеле. По мнению этих спортсменов, запрещенный препарат попал в их организм случайным путем через пищу или после употребления биологически активных добавок (БАД).