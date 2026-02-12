Штангистка Сотиева до сих пор не понимает, как допинг попал в ее организм

«Что касается долгого перерыва, то для меня это был большой стресс, и поначалу я даже не думала о возвращении, — рассказала Сотиева. — Лишь под конец поняла, что не могу поставить точку. Если говорить о дисквалификации, то это стечение обстоятельств, которые мне до сих пор не известны. И я хочу выразить благодарность моему нынешнему тренеру Роману Викторовичу Казакову и моей лучшей подруге Анастасии Романовой, которые протянули мне руку помощи в трудный момент. В том числе благодаря им я вернулась в спорт».