Призер чемпионатов России тяжелоатлет Чепиков погиб в ходе СВО

ТАСС, 3 марта. Трехкратный призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Александр Чепиков погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте Брянского государственного училища олимпийского резерва, воспитанником которого является спортсмен.
«Александр Чепиков вдохновил многих ребят на спортивные свершения и остался в их сердцах как человек редкой доброты. Его вклад в развитие спорта и его мужество никогда не будут забыты», — говорится в заявлении.
Чепиков завоевал серебряную медаль чемпионата России 2013 года. Дважды он становился бронзовым призером турнира (2010, 2016).