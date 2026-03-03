Москва
Призер чемпионатов России тяжелоатлет Чепиков погиб в ходе СВО

Спортсмен завоевал серебряную медаль чемпионата России 2013 года, дважды становился бронзовым призером (2010, 2016).

Источник: AP 2024

ТАСС, 3 марта. Трехкратный призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Александр Чепиков погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте Брянского государственного училища олимпийского резерва, воспитанником которого является спортсмен.

«Александр Чепиков вдохновил многих ребят на спортивные свершения и остался в их сердцах как человек редкой доброты. Его вклад в развитие спорта и его мужество никогда не будут забыты», — говорится в заявлении.

Чепиков завоевал серебряную медаль чемпионата России 2013 года. Дважды он становился бронзовым призером турнира (2010, 2016).