Российских штангистов номинировали на премию EWF «Восходящая звезда»

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) совместно с Международной ассоциацией спортивной прессы (AIPS Europe) включила в список номинантов на премию «Восходящая звезда» российских штангистов Варвару Кузьминову и Арсения Курочкина, сообщается в аккаунте организации в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Отмечается, что цель премии заключается в привлечении внимания следующего поколения. В списке номинантов также спортсмены из Болгарии, Молдавии, Албании, Финляндии, Украины, Турции, Греции, Великобритании, Грузии, Италии, Армении, Румынии, Ирландии и Азербайджана.

В июле Кузьминова завоевала золотую медаль на юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике и побила юниорский мировой рекорд. Курочкин также с рекордом Европы победил на юношеском чемпионате Европы.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе.