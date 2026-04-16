Российский пауэрлифтер разбился в ДТП в Таиланде. Перед аварией мошенники сообщили ему о гибели отца

Ужасная трагедия.

Источник: Getty Images

Российский пауэрлифтер Александр Пожидаев погиб в результате ДТП в городе Паттайя в Таиланде, рассказала волонтер Светлана Шерстобоева. Перед происшествием 22-летнему спортсмену позвонили мошенники и сообщили ложную новость о смерти его отца.

«Сел на мотик и дал по газам»

Злоумышленники не просто обманули Пожидаева, но еще и упрекнули — они сказали, что его не было на похоронах папы. Их слова вызвали сильный шок у чемпиона Кузбасса по пауэрлифтингу.

«Эта новость стала шоком, сильнейшим эмоциональным ударом! Почему ему никто не сказал? Не помня себя от ярости, перевернул в сердцах стол в беседке, выбежал из дома, видимо, чтобы не показывать слез, сел на мотик и дал по газам», — цитирует РБК Шерстобоеву.

После этого Александр попал в ДТП: 14 апреля его госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, множественными переломами и повреждениями внутренних органов. Спортсмена подключили к аппарату ИВЛ, однако его сердце остановилось.

Смерть Пожидаева подтвердил фитнес-клуб «Темп» из его родного города Новокузнецка, где он тренировался и начинал свой путь в спорте. Теперь родные и друзья погибшего собираются перевезти тело Александра из Таиланда в Россию. Требуемая сумма составляет 500 тысяч рублей — российские волонтеры уже открыли сбор средств.

Спортивные успехи

За свою спортивную карьеру Пожидаев выступал на чемпионате СФО и ДВФО, а также в чемпионате и первенстве России по классическому пауэрлифтингу.

В 2021 году Александр стал победителем первенства Кемеровской области по пауэрлифтингу в классическом троеборье в категории «юноши» (спортсмены 14−18 лет).

Пауэрлифтинг — силовой вид спорта, в котором атлеты соревнуются в поднятии максимально тяжелых весов в трех основных упражнениях: приседании со штангой, жиме лежа и становой тяге.

Максим Клементьев

Этот уникальный вид спорта для тех, кто ценит не только эстетику натренированного тела, но и физическую мощь. В данной статье мы детально рассмотрим, что представляет собой пауэрлифтинг, какие разновидности и упражнения в него входят, как проходят соревнования и какие программы тренировок помогут достичь успеха. Вы также узнаете об основных противопоказаниях и текущих мировых рекордах.
