Тяжелоатлетка Кузьминова завоевала три бронзовые медали на ЧМ среди юниоров

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова завоевала три бронзовые медали на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Египте.
Кузьминова в весовой категории до 77 кг показала третьи результаты в рывке (107 кг), толчке (130 кг) и по сумме двоеборья (237 кг). Общую победу одержала Анна Амроян из Армении (240 кг; 106+134), серебряным призером стала финка Янетте Юлисойни (239 кг; 108+131).
Соревнования завершатся 8 мая.
В январе 2026 года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов в возрасте до 20 лет до выступления в турнирах под эгидой организации без предварительной проверки и с возможностью использования национальной символики.