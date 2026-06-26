Российских тяжелоатлетов вернули на турниры с флагом и гимном

«Это решение принято в соответствии с недавними рекомендациями МОК относительно принципов нейтральности в спорте и важности предоставления спортсменам равных возможностей для участия в соревнованиях на самом высоком международном уровне. Ранее в этом году были сняты ограничения на участие тяжелоатлетов из России и Белоруссии в юношеских и юниорских возрастных группах. Сегодняшнее решение распространяет этот порядок допуска на все возрастные категории, позволяя спортсменам всех возрастов участвовать в соревнованиях IWF в соответствии с действующими критериями и требованиями к участию», — говорится в сообщении.