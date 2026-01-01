Удар по сноуборду: четырем российским спортсменам не дали нейтральный статус

Российский сноуборд понес серьезные потери накануне Олимпиады-2026. В национальной команде сообщили, что четверо ключевых спортсменов получили отказ от FIS в предоставлении нейтрального статуса.
Без подробностей
О решении международной федерации в интервью «Матч ТВ» рассказал старший тренер сборной России в параллельных дисциплинах Денис Салагаев: «Отказали Александре Паршиной, Игорю Слуеву, Софии Надыршиной, Яне Ульяновой. Мотивировали отказ нарушением антидопинговых правил. Никаких подробностей больше не сообщили», — заявил Салагаев.
Теперь спортсмены, имевшие хорошие шансы на олимпийский отбор, не смогут принять участие в Играх-2026. Напомним, ранее нейтральный статус от FIS получили только два российских сноубордиста — Мария Травиничева и Илья Хуртин. По словам тренера, остальные спортсмены, включая Полину Каримову и Алексея Соболева, все еще ждут решения. Тренерский штаб также пока не получил документы.
Федерация готовится к суду
В Федерации сноуборда России уже отреагировали на случившееся. Президент организации Денис Тихомиров заявил, что отказы выглядят необъективными и содержат ошибки.
«Мы очень расстроены и уже попросили от FIS объяснений. Никаких правил ребята не нарушали… Сноуборд будто особенный, всех наших лидеров не допустили по совершенно непонятным причинам. Какое-то нежелание нас там видеть», — сказал Тихомиров в интервью «Матч ТВ».
Он также указал на формальные несоответствия: «Одной девочке пришел отказ с указанием FIS-кода другого человека. Путаница присутствует, совершенно необъективные какие-то моменты».
Тихомиров подчеркнул, что формулировка «нарушение антидопинговых правил» вводит в заблуждение и по сути означает дисквалификацию, хотя спортсмены не были уличены в применении допинга. Он отметил, что многие из них даже не входят в пул тестирования.
Федерация не намерена мириться с таким решением. Тихомиров заявил о подготовке апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
«Обращение в CAS? Да, мы будем. Мы в диалоге с ОКР. Понятно, что шансов практически нет, но хочется понимать, к чему наши спортсмены должны готовиться, как им выстраивать спортивную жизнь», — пояснил глава федерации в том же разговоре.
Напомним, Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Егор Сергеев