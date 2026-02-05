Олимпийского призера в слоупстайле госпитализировали перед стартом Игр

В марте 2017 года после падения во время катания в канадском Уистлере Макморрис получил опасные для жизни травмы: сломал челюсть, левую руку, несколько ребер и таз, разорвал селезенку и повредил левое легкое. Через шесть месяцев после выхода из больницы он встал на сноуборд, а еще через два — выиграл этап Кубка мира в Китае.