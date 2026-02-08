Австрийский сноубордист Карл разделся после победы на Олимпиаде

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Австрийский сноубордист Бенджамин Карл разделся на склоне трассы сразу после завоевания золотой медали на зимних Олимпийских играх в Италии.
В воскресенье Карл победил в параллельном гигантском слаломе, опередив Ким Сан-Кюма из Южной Кореи. Сразу после финиша австриец, празднуя золото, сорвал с себя одежду и закричал от радости, показывая публике голый торс.
Карлу 40 лет, он стал двукратным олимпийским чемпионом. Ранее он победил в аналогичной дисциплине на Играх 2022 года в Пекине. Также австриец является пятикратным чемпионом мира.