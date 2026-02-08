Сноубордист Карл завоевал золото на ОИ в параллельном гигантском слаломе

Это уже второе олимпийское золото для Карла. Первую победу он одержал в 2022 году на Играх в Пекине в той же дисциплине. Также на его счету серебро Олимпиады 2010 года в Ванкувере (параллельный гигантский слалом) и бронза Игр в Сочи (параллельный слалом).