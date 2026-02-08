Карл стал самым возрастным победителем зимних Олимпиад в личных дисциплинах

В воскресенье Карл выиграл золото Олимпийских игр в параллельном гигантском слаломе в возрасте 40 лет и 115 дней. Предыдущий рекорд был установлен норвежцем Уле-Эйнаром Бьёрндаленом на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Он стал победителем спринта в 40 лет и 12 дней. Самым возрастным чемпионом зимних Игр является Робин Уэлш, выигравший золото Игр 1924 года в керлинге вместе со сборной Великобритании в возрасте 54 лет и 102 дней.