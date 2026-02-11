Ричмонд
Призер Олимпиады Юлия Галышева вошла в топ-15 на своих пятых Играх

Женская сборная Казахстана по фристайлу осталась без медалей в классическом могуле на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Финальный сегмент соревнований проходит в среду. На первом этапе выступили 20 спортсменок, борьбу за медали продолжили восемь сильнейших.

Лучшей из казахстанок стала Юлия Галышева, которая заняла 14-е место (72,34 балла). Для 33-летней спортсменки это пятая и последняя Олимпиада в карьере. В Пхенчхане-2018 она выиграла бронзу.

Еще одна казахстанка Анастасия Городко замкнула топ-15 (72,15) на своей второй Олимпиаде. Аяулым Амренова, которая была знаменосцем национальной команды на церемонии открытия, заняла 18-е место (68,47). Для нее это третья Олимпиада в карьере.

Финал в мужских соревнованиях по могулу запланирован на 12 февраля. Казахстан представит Павел Колмаков.