Сахалин — столица российского спорта? В ближайшие недели уж точно!

С 25 февраля по 8 марта на самом большом острове России соберутся лучшие легкоатлеты, лыжники и горнолыжники страны. Проведение в одни сроки трех чемпионатов страны — причем настолько разных по организации и аудитории, от легкой атлетики в манеже до лыжных видов на стадионе и горнолыжном курорте, — уникальная история. Такой масштаб и разнообразие редко удается собрать даже крупнейшим международным центрам. Фактически Южно-Сахалинск на две недели станет одним из самых необычных спортивных хабов мира — местом, где спорт живет в режиме нон-стоп и сразу в нескольких измерениях. Как спортсмены будут делить территорию, почему именно Сахалин и кто приедет на соревнования — разбираемся в нашем материале.