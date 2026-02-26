Сахалин — столица российского спорта? В ближайшие недели уж точно!

С 25 февраля по 8 марта на самом большом острове России соберутся лучшие легкоатлеты, лыжники и горнолыжники страны. Проведение в одни сроки трех чемпионатов страны — причем настолько разных по организации и аудитории, от легкой атлетики в манеже до лыжных видов на стадионе и горнолыжном курорте, — уникальная история. Такой масштаб и разнообразие редко удается собрать даже крупнейшим международным центрам. Фактически Южно-Сахалинск на две недели станет одним из самых необычных спортивных хабов мира — местом, где спорт живет в режиме нон-стоп и сразу в нескольких измерениях. Как спортсмены будут делить территорию, почему именно Сахалин и кто приедет на соревнования — разбираемся в нашем материале.
Готовность — максимум
Сахалин знает, что такое большие спортивные события, и умеет делать их красиво. Год назад остров принимал IV Российско-Китайские молодежные зимние игры. По словам министра спорта, председателя ОКР Михаила Дегтярева, посетившего соревнования лучших юниоров двух стран, турнир стал смотром состава сборной России на Олимпиаду 2030 года. Спустя год у Сахалина новый вызов.
По готовности спортивной инфраструктуры вопросов к Сахалину быть не может. Излюбленный всеми горнолыжниками «Горный воздух» — один из лучших курортов страны. Новый легкоатлетический манеж Дальнего Востока будто бы с самого открытия был идеальным местом для зимнего чемпионата России. Во время Российско-китайских игр наши юниоры отмечали трассы лыжно-биатлонного комплекса «Триумф», который построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».
Но как небольшому городу разместить 800 спортсменов, а также тренеров, персонал и судей? У лыжников и представителей горнолыжного спорта этот вопрос был решен еще в конце прошлого года. Тяжелее всего было легкоатлетам: о проведении чемпионата страны на Сахалине стало известно только в конце января. Впрочем, федерация вместе с регионом быстро нашли решение — расселение спортсменов планируется в только что введенном в эксплуатацию кампусе «СахалинTech» вместимостью более 1000 человек.
Из Милана — на Дальний Восток
Если чемпионаты России по лыжным гонкам и легкой атлетике пройдут на Дальнем Востоке впервые, то крупные старты горнолыжников проводятся на Сахалине с 2014 года и стали одними из любимых для самих спортсменов. Команды часто приезжают сюда на сборы. Так было в начале февраля, когда на «Горном воздухе» тренировалась женская сборная России. А на чемпионате страны жители островного региона увидят всех сильнейших, в том числе участников Олимпийских игр Юлию Плешкову и Семена Ефимова.
Главными звездами лыжного чемпионата страны станут олимпийские чемпионы Александр Большунов и Вероника Степанова. Савелий Коростелев и Дарья Непряева пропустят турнир из-за выступлений на этапах Кубка мира.
Все лидеры сборной России выступят и на чемпионате России по легкой атлетике. Хотя изначально новость о переносе турнира из Тюмени вызвала у многих спортсменов недоумение, но, когда вопросы логистики и размещения были решены, тон комментариев поменялся. Обладатель лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту Данил Лысенко отметил, что перенос чемпионата России — хорошая возможность впервые побывать в Южно-Сахалинске. Есть в переносе турнира и стратегическая цель. По словам главного тренера сборной России по легкой атлетике Светланы Абрамовой, проведение чемпионата России в Тихоокеанском регионе позволит спортсменам по-новому взглянуть на свои возможности перед двумя следующими Олимпийскими играми, которые пройдут в Лос-Анджелесе и Брисбене.
Сахалин, что дальше?
Сахалин умеет превращать географию в преимущество. Остров всегда был притяжением спорта: зимой — горные лыжи и сноуборд, летом — бег, водные виды, серфинг. В последние годы природные возможности получили продолжение в виде современной инфраструктуры, которой уже пользуются местные жители. Регион уже добился показателя в 70 процентов занимающихся спортом, а теперь может привлекать на Дальний Восток еще больше крупных соревнований.
Турниры по лыжным гонкам, горнолыжному спорту и легкой атлетике — не предел для региона. В 2024 году в Южно-Сахалинске открылся центр водных видов спорта «Волна». Теперь вопрос времени — проведение в городе важного старта по плаванию или прыжкам в воду. А пока — ждем три чемпионата России и заранее ставим будильники: в ближайшие недели на Сахалине будет много важных спортивных событий — просыпаться придется рано.
Анатолий Курагин