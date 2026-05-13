Снежный допуск: когда Россия вернется на международные старты в зимних видах

Российский спорт живет уже пятый год в изоляции, и вряд ли кто-то по этому поводу ощущает положительные эмоции. Но в последний год определенно наблюдается позитив — во многих летних федерациях есть допуск в нейтральном статусе, в некоторых даже вышли с флагом (в дзюдо, тхэквондо, водных видах спорта), причем даже ватерполисты уже играют как сборная России. Однако в других летних командных видах и всех зимних ситуация остается сложной. В российском спортивном сообществе усиленно циркулируют слухи о том, что скоро дело сдвинется с мертвой точки.
Позитивные слова
В прошедшие выходные неожиданно оптимизмом поделился президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.
— Мой прогноз, что в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену. Надеюсь, он сбудется, — заявил Алаев «Спорт-Экспрессу».
30 апреля в канадском Ванкувере прошел конгресс ФИФА, на котором среди прочих обсуждался вопрос России.
— Пока рано говорить, будет ли включен вопрос [о полном допуске россиян] в повестку, — отметил «СЭ» президент Федерации тенниса России (ФТР) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев. — Сессия пройдет в конце июня. Но это возможно. Есть проблемы, о которых я не могу говорить. Сперва надо восстановить статус Олимпийского комитета.
Какие еще даты являются ключевыми для российского, особенно зимнего спорта, где допуск пока ограничился Олимпиадой и отдельными стартами в усеченном составе?
Фигурное катание и конькобежные виды
В фигурном катании, как и в шорт-треке и конькобежном спорте, здравый смысл продолжает бороться с политикой. Российские спортсмены выступили в отборе и на самой Олимпиаде, но ISU пока открещивался от решения по допуску на другие турниры. По информации «Известий», на конгрессе в Испании высоки шансы на допуск российских юниоров под нейтральным флагом, но у взрослых шансов мало. В шоу «Каток» этой весной президент Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе оценивал вероятность возвращения наших так: юниоры — 70 на 30, взрослые — 50 на 50.
Лыжные виды спорта
В отличие от фигуристов, российские лыжники выступили на этапах Кубка мира и после Олимпиады, и даже на молодежном ЧМ. Правда, их было всего двое — Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Их хорошо приняли в международной семье, оба вели себя максимально корректно, и, наверное, это та картинка нейтральных спортсменов из России, которую хотела бы видеть FIS во главе с Йоханом Элиашем. Поэтому причин не продлевать программу AIN как будто нет, хотя горнолыжник, участник Олимпиады Семен Ефимов допускал, что программу прикроют.
Другое дело, что в ней участвуют единицы — почти все лыжники имеют контракты с силовыми структурами и являются заложниками ситуации. Хотя официально к ним выдвигают претензии по поводу нехватки международных антидопинговых тестов. При этом хотелось бы увидеть побольше наших и на этапах Кубка мира в тех видах спорта, которые не были представлены на Олимпиаде, — фристайле, сноуборде, прыжках с трамплина.
Хоккей
Тут шансы невелики. Хоккей — командный вид, и хотя на словах игроки иностранных сборных на Олимпиаде признавали, что было бы круто сыграть с Россией, на другой чаше весов мнение европейских федераций, которые не особо приветствуют даже факт появления своих представителей в КХЛ. С такими вводными странно ожидать прогресса. Глава IIHF Люк Тардиф напрямую увязывал возвращение с тем, что происходит между Россией и Украиной, и говорил, что, как только всё закончится, российская команда вернется. Правда, Тардиф в этом году уходит, но представить, что на его место придет кто-то более лояльный, пока сложно.
Биатлон
Биатлон — единственная федерация по неигровому виду спорта, которая не сделала шаг навстречу России и не подпустила к соревнованиям ни в каком статусе даже юниоров. Без слушаний в CAS тут вряд ли удастся продвинуться, но IBU готова судиться, причем ее Устав написан таким образом, что оснований для допуска и правда меньше, чем в тех же лыжах.
Так что определяющим здесь, видимо, будут политические моменты. Помимо прочего, в биатлоне имеют место старые допинговые и коррупционные проблемы (связанные с пожизненно отстраненным экс-президентом Андерсом Бессебергом), которые нам, безусловно, припомнят, когда вопрос о возвращении перейдет в практическую плоскость.
Керлинг
Наши юниоры уже допущены до международных соревнований с использованием флага, в соответствии с недавними рекомендациями МОК. Однако, поскольку в них ничего не говорится о взрослых командах, воз и ныне там. Более того, российских юниоров не допустили до чемпионата мира в смешанных парах в Канаде из-за невыдачи виз. То есть ситуация остается сложной.
«Мы находимся в процессе переговоров со Всемирной федерацией керлинга, представители объединенной федерации лыжных видов спорта направятся на конгресс Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Белград. Только в переговорном процессе можно довести дело до конца. В некоторых случаях можно заручиться поддержкой юристов и пойти уже по правовому пути», — в апреле 2026 года рассказывал ТАСС Дмитрий Свищев, будучи тогда президентом федерации керлинга России.
Бобслей и скелетон
Сказать, что в мировом бобслее нам хотя бы подмигивают и стараются помочь, нельзя. Даже в олимпийском сезоне от России всячески пытались отмахнуться. Сначала признали двойки и четверки командами — так, что соревноваться оставалось только скелетонистами и женским монобобам. Скелетонист Владислав Семенов выиграл четыре этапа Кубка Европы подряд, но ему всё равно не хватило рейтинговых очков для Кубка мира и Олимпиады. Гарантий участия в следующем сезоне нет. Поэтому, возможно, пробиваться вновь придется через суды.
Санный спорт
Ситуация схожа с бобслеем, хотя в санях наши всё же успели выступить на Олимпиаде — правда, сделали это тихо и незаметно, стараясь не рассказывать о себе. На этапах Кубка мира после Олимпиады россияне не появились. Видимо, и тут решать всё будет конгресс, на котором у нас нет большинства сторонников, но, может быть, фактор прошедшей Олимпиады как-то склонит чашу весов в пользу здравого смысла. При этом надо помнить, что Международную федерацию FIL сейчас возглавляет Эйнарс Фогелис из Латвии, а законодателями мод по традиции являются немцы. Все они совершенно не настроены ослаблять санкции.
Ски-альпинизм
Федерация ски-альпинизма была первой, кто допустил россиян до международных стартов в нейтральном статусе. Серебро Олимпиады Никиты Филиппова стопроцентно прибавило нам веса. По сути, осталось добиться участия в смешанных эстафетах — это последний вид, где нет наших. Ну и вернуть флаг как максимум.
Об июне как точке принятия решения говорил сам Филиппов «Спорт-Экспрессу»: «В июне будет сессия и у Международного олимпийского комитета, и у нашей международной федерации. Будет решаться вопрос по допуску нас под флагом. Также будет решаться, добавят ли индивидуальную гонку на Олимпиаду и увеличат ли количество квот».
Очень может быть, что к Дню России 12 июня наши продвинутся в возвращении на международную арену в зимних видах спорта. Будет как минимум символично.
Дмитрий Кузнецов