Снежный допуск: когда Россия вернется на международные старты в зимних видах

Ситуация схожа с бобслеем, хотя в санях наши всё же успели выступить на Олимпиаде — правда, сделали это тихо и незаметно, стараясь не рассказывать о себе. На этапах Кубка мира после Олимпиады россияне не появились. Видимо, и тут решать всё будет конгресс, на котором у нас нет большинства сторонников, но, может быть, фактор прошедшей Олимпиады как-то склонит чашу весов в пользу здравого смысла. При этом надо помнить, что Международную федерацию FIL сейчас возглавляет Эйнарс Фогелис из Латвии, а законодателями мод по традиции являются немцы. Все они совершенно не настроены ослаблять санкции.