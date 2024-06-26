Хаслаханов будет единственным представителем белорусской борьбы на Олимпиаде

По итогам отборочного цикла на Олимпиаду, который длился с сентября прошлого года по май нынешнего, путевки на Игры получили десять белорусских борцов. Это Ванесса Колодинская (до 53 кг), Ирина Курочкина (до 57 кг), Вероника Иванова (до 62 кг), «вольники» Арыйан Тютрин (до 57 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (до 74 кг), Александр Гуштын (до 97 кг) и Денис Хроменков (до 125 кг), а также представители греко-римского стиля Кирилл Маскевич (до 87 кг), Абубакар Хаслаханов (до 97 кг) и Павел Глинчук (до 130 кг).



15 июня Международный олимпийский комитет озвучил список белорусских атлетов, приглашенных на Игры в Париж. В перечень не вошли девять из десяти завоевавших лицензии спортсменов. В тот же день Белорусская федерация борьбы совместно с НОК Беларуси выразили ноту протеста и несогласие с данным решением. Однако после повторного пересмотра личных дел каждого атлета МОК не принял аргументы нашей стороны во внимание и не изменил решение.



Из числа отобравшихся атлетов была одобрена только заявка Абубакара Хаслаханова. Также приглашения в Париж получили Виолетта Ребикова (до 53 кг), Кристина Сазыкина (до 62 кг), Егор Акулич (до 74 кг, вольная борьба), Владислав Козлов (до 97 кг, вольная) и Дмитрий Зарубский (до 130 кг, греко-римская борьба). Окончательное решение о поездке на Олимпиаду принималось НОК совместно с Минспортом и федерацией. Стороны постановили, что выступать на Играх должны только завоевавшие лицензию спортсмены. Таким образом, была подтверждена лишь квота Абубакара Хаслаханова, который получил путевку на прошлогоднем чемпионате мира в Белграде.