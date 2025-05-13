Главный тренер сборной России по вольной борьбе Гацалов временно отстранен за допинг

ТАСС, 13 мая. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов временно отстранен из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Отстранение действует с 5 мая 2025 года.
Гацалов является главным тренером сборной России по вольной борьбе с 2023 года. В качестве спортсмена он стал олимпийским чемпионом 2004 года, пять раз побеждал на чемпионатах мира и трижды — на чемпионатах Европы.
Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 10 мая 2015 года на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. В LIMS фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года в рамках соглашения о восстановлении прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
Эксперты организации пришли к выводу, что с данными проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения. Российская сторона не согласилась с такими выводами, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.