Главный тренер сборной России по вольной борьбе Гацалов временно отстранен за допинг

Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 10 мая 2015 года на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. В LIMS фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года в рамках соглашения о восстановлении прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA).