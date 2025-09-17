До объявления в розыск Григорий Родченков уничтожил 1418 допинг-проб спортсменов

«Первое уголовное дело, фигурантом которого почти через год стал Родченков, было возбуждено в отношении неустановленных лиц после того, как он скрылся от российских правоохранителей — еще в июне 2016 года. Оно было открыто по факту злоупотребления полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ),» — говорится в материалах дела.